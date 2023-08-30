Как без штопора открыть вино в домашних условиях

Вино привычнее открывать при помощи штопора. Но иногда, когда праздник в самом разгаре, такого девайса нет под рукой. Заменить его можно с помощью подручных средств: ключей, ножниц и даже блеска для губ.

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«Лента.ру» публикует топ способов, которые помогут открыть бутылку вина без штопора в домашних условиях.

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Как открыть вино при помощи ножа?

Первое, что может оказаться под рукой во время торжества, — это нож. Его можно использовать в качестве штопора. Только нож должен быть небольшим как в длину, так и в ширину. Если лезвие будет слишком тонкое и узкое, оно попросту погнется. А если широкое — не пролезет в горлышко. Слишком длинное лезвие также не подойдет, поскольку не позволит приложить нужное усилие.

Как открыть бутылку ножом? Найдите на столе нож средних размеров и под углом 90 градусов начните медленно погружать его в пробку. Важно действовать действительно аккуратно и небыстро, чтобы пробка не начала крошиться и не испортила напиток.

Погрузите нож в пробку настолько глубоко, насколько это возможно, лучше прямо до рукоятки.

Потяните нож и пробку вверх, как если бы вы сделали это со штопором.

Как открыть бутылку вина при помощи ключей?

Откупорить бутылку вина в домашних условиях можно даже при помощи ключей. Но опять же, подойдет не всякий ключ. Выберите самый ребристый из связки, желательно, чтобы он был не очень толстым. Медленно и аккуратно погрузите его в пробку (помним про крошки). Когда резьба ключа полностью погрузится в древесину, поверните его вместе с пробкой, одновременно подтягивая вверх.

Как открыть вино с помощью ботинка?

Откупорить вино можно даже при помощи обычного ботинка на каблуке. Это довольно опасный, но действенный способ. Правда, высока вероятность, что бутылка разобьется, если действовать неаккуратно.

Как открыть бутылку вина каблуком? Бутылку надо поставить в ботинок, затем эту конструкцию следует перевернуть в горизонтальное положение.

В одну руку нужно взять носок ботинка, во вторую — бутылку за горлышко так, чтобы остальная часть ботинка ходила свободно и ударяла по дну бутылки.

Эту конструкцию нужно поднести к стене и резко и уверенно несколько раз ударить каблуком ботинка об нее. Отскакивая обратно, ботинок будет постепенно выстукивать пробку из бутылки.

Важно внимательно следить за процессом, придерживая пробку, пока она не начнет выходить. Остановиться нужно, когда она покажется наполовину, потом ее можно будет легко вытащить пальцами. Полностью выбивать пробку не нужно

Как открыть бутылку при помощи огня?

В беседе с «Лентой.ру» сертифицированный сомелье, член ассоциации винных специалистов Казахстана Екатерина Морозова отметила, что если штопора под рукой нет, то можно призвать на помощь законы физики. Для этого потребуется что-то острое (например, нож, ножницы или гвоздь), зажигалка или горелка, а также лед или ледяное полотенце (можно намочить его и положить в морозилку на полчаса).

Ножом нужно сделать царапину по горлышку, нагреть горелкой это место, затем резко накинуть на нагретое место полотенце со льдом. Стекло в месте царапины треснет. Альтернативных способов открыть бутылку много. Нужны и физика, и смекалка, — Екатерина Морозова, сертифицированный сомелье.

Главное в этом способе — не разбить бутылку.

Как открыть бутылку вина при помощи самореза и отвертки?

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Необходимо найти саморез подлиннее и установить его четко по центру пробки.

Затем начать вкручивать саморез пальцами по часовой стрелке, а как только он плотно войдет в пробку, можно помочь себе отверткой. Ввести саморез в пробку нужно не меньше, чем на половину его длины. Иначе высока вероятность просто вырвать ребристый гвоздь из бутылки с большим куском пробки, а вино так и останется закрытым.

Дальше есть два варианта. Можно обхватить саморез тканью и просто резко дернуть вверх — но для этого способа нужно обладать хорошей физической формой. А если сил не так много, можно начать постепенно раскачивать пробку саморезом, подтягивая ее вверх — до тех пор пока пробка не начнет выходить.

Как вытащить пробку маникюрными ножницами?

Если под рукой есть ножницы для маникюра или вообще любые острые небольшие ножницы, можно использовать их. Для этого одно острие необходимо воткнуть в пробку до упора, а другое упереть лезвием в край горлышка.

вдавить пробку внутрь бутылки;

медленно раскачивая, потащить пробку вверх, сжав кольца ножниц, чтобы лезвия держали пробку, как щипцы. Дальше есть два варианта:

Можно ли вдавить пробку в бутылку с вином?

Еще один способ, который кажется очевидным — просто вдавить пробку в бутылку, а не выдернуть ее. Избавиться от пробки это действительно поможет, но может нарушить вкусовую гармонию продукта.

Так или иначе пробка — это дерево, и у него есть свой привкус и аромат. К тому же при воздействии влаги пробка может разбухнуть и начать крошиться.

Тогда вместо наслаждения благородным напитком гостям придется отплевывать кусочки пробки. Но если такое все же случилось, попробуйте воспользоваться ситечком для чая или муки.

Как вдавить пробку в бутылку без особых потерь для вкуса?

При помощи вилки или ложки

Вилка или ложка — удобные инструменты, чтобы не только вдавить пробку в бутылку, но и сделать так, чтобы она не перекрывала ход вину.

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Для этого наклоните бутылку под углом 45 градусов и, уперев кончик ручки столового прибора в угол пробки, начните медленно давить. Нужно дождаться, пока пробка провалится внутрь. Тогда ложка, если оставить ее висеть ручкой в бутылке, будет не давать пробке перекрывать выход вину.

С помощью блеска для губ, тюбика туши или фломастера

Вдавить пробку можно любым продолговатым предметом, который имеет достаточный диаметр, чтобы не провалиться в бутылку, но при этом слегка проходить в горлышко. Помочь в этом могут толстые фломастеры или маркеры, тюбик туши для ресниц или обычный блеск для губ.

Как долго можно хранить вино открытым?

По словам сомелье Екатерины Морозовой, ответ на этот вопрос найти не так просто. Все зависит от того, какое именно вино не допили гости.

10 дней может храниться открытым красное вино

«Срок хранения белого вина в открытом виде, как обычно говорят, всего три дня, но по факту — неделя. Красное — полторы недели, но при условии, что оно стоит в холодильнике», — напомнила Морозова. Летом или если в помещении очень жарко вино вообще не стоит держать при комнатной температуре. В противном случае оно испортится и может спровоцировать отравление, пояснила собеседница «Ленты.ру».

Молодое вино без потенциала к выдержке вообще нет смысла хранить. А если вино взрослое, то в декантере — специальном стеклянном графине для сливания и подачи вина — ему нужно продышаться минимум полчаса, подчеркнула сомелье.