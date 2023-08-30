Названы наиболее радиоактивные вещи в квартире

«Она может включать в себя остатки тория и урана, которые дают сильнейшее излучение. Более безопасным вариантом, в том числе для окружающей среды, является натуральный древесный наполнитель», — сообщил он.



При этом стоит отметить, что перечисленные продукты и вещи при условии их качественного изготовления и разумного потребления не представляют опасности для здоровья человека или домашних питомцев.