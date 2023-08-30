РЖД представили обновленный вагон СВ. Что в нем появилось

«Дочка» РЖД, Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила обновленный дизайн СВ-вагонов. Среди особенностей – рассположенные в купе одна над другой полки теперь можно трансформировать в кровать или диван.

"Пассажиры смогут настраивать пространство под себя, переводя верхнюю полку из горизонтального положения в вертикальное, трансформировать свою полку в диван днем или в полноценную кровать - ночью", - сообщили в компании.

В каждом купе есть встроенная раковина в столиках, лестница чтобы подняться на верхнюю полку, откидной стул, сейф и шкаф для одежды. Также есть экраны мультимедийной системы с выбором контента, розетки 220 В и USB-разъемы. Цветовая гамма вагона выполнена в светлых тонах.

Одно из купе будет использовано для душа. Главной особенностью обновленного вагона является увеличенная до 90 см ширина спальных полок и "объединенное купе", когда дверь в соседнее купе размещается напротив спальных мест, что полезно, если вы едете компанией из четырех человек. В других случаях ее закрывают.