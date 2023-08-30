Женщины перечислили худшие подарки от партнеров

«На двадцатую годовщину свадьбу муж купил мне ершик для унитаза — я довольно долго такой искала, но все-таки!» — написала одна.



«А мне теперь уже бывший муж подарил на годовщину стульчак цвета красного дерева, — добавила другая пользовательница форума. — Я немного расстроилась».