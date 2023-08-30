Женщины перечислили худшие подарки от партнеров
Пользовательницы женского форума Mumsnet перечислили подарки от партнеров, которые считают худшими. На обсуждение обратило внимание издание Daily Mirror.
В числе неудачных подарков назвали, в частности, предметы для уборной.
«На двадцатую годовщину свадьбу муж купил мне ершик для унитаза — я довольно долго такой искала, но все-таки!» — написала одна.
«А мне теперь уже бывший муж подарил на годовщину стульчак цвета красного дерева, — добавила другая пользовательница форума. — Я немного расстроилась».
Выяснилось, что мужчины часто дарят женам подарки, полезные в быту, — например, гладильные доски или корзины для белья.
«На прошлое Рождество муж подарил корзину для белья. Так он узнал, что для меня подарки для хозяйства — не подарки», — рассказала еще одна женщина.