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Женщины перечислили худшие подарки от партнеров

Пользовательницы женского форума Mumsnet перечислили подарки от партнеров, которые считают худшими. На обсуждение обратило внимание издание Daily Mirror.

Женщины перечислили худшие подарки от партнеров
© Lenta.ru

В числе неудачных подарков назвали, в частности, предметы для уборной.

«На двадцатую годовщину свадьбу муж купил мне ершик для унитаза — я довольно долго такой искала, но все-таки!» — написала одна.

«А мне теперь уже бывший муж подарил на годовщину стульчак цвета красного дерева, — добавила другая пользовательница форума. — Я немного расстроилась».

Выяснилось, что мужчины часто дарят женам подарки, полезные в быту, — например, гладильные доски или корзины для белья.

«На прошлое Рождество муж подарил корзину для белья. Так он узнал, что для меня подарки для хозяйства — не подарки», — рассказала еще одна женщина.