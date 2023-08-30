Как вырастить сладкий болгарский перец

На севере Азербайджана начали сбор болгарского перца. Из-за нестабильной погоды – то ливни, то жара, – урожая меньше, чем обычно. На какой сорт сделали ставку фермеры, узнала корреспондент «МИР 24» Нигяр Золина.

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Болгарский перец – культура нежная, может легко сгореть под палящим солнцем. Поэтому убрать урожай нужно быстро. Рауф Гулиев посадил пять гектаров. Это как семь футбольных полей.

«С одного гектара собираем до 30 тонн урожая. Перец хорошо переносит холод и непогоду. Сажаем в мае в парниках, через месяц снимаем пленку и начинается акклиматизация культуры. Поспевает урожай в конце лета. Сначала собираем зеленый перец, а потом уже красный», – рассказал фермер Рауф Гулиев.

На севере страны в основном выращивают отечественный сорт «хрусталь». Он отличается сладким вкусом и сильным ароматом. Срывают перец вместе с плодоножкой и аккуратно упаковывают в мешки.

«Каждый день в 12 часов мы отвозим собранный урожай в специальные амбары, где он хранится и уже оттуда его реализуют», – сказал Рауф Гулиев.

Большую часть урожая покупают консервные заводы. Их в стране больше 40. Работают и на экспорт – продукцию поставляют в страны Содружества.