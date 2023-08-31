Дизайнер назвал устаревшие тренды современного интерьера

Белые стены и светло-серая мебель больше не являются универсальным способом создать современный интерьер. Новые тенденции оформления жилого пространства назвала дизайнер Эмили Шоу изданию Insider.

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По мнению специалистки, устаревшими смотрятся шаблонные решения современного интерьера, где преобладают оттенки белого и светло-серого. Она утверждает, что теперь в тренде уникальность, смешение стилей, яркие цвета и детали ручной работы. «Использование разных цветов, форм, узоров и текстур действительно помогает вдохновить людей, особенно когда они весь день находятся в помещении», — говорит Шоу.

Также к устаревшим тенденциям в интерьере она отнесла дизайн в морском стиле и «современный фермерский дом». Последний, по словам Шоу, отличается просторными помещениями с большим количеством окон, белыми стенами, черными и деревянными деталями. Дизайнер подчеркнула, что владельцам подобных интерьеров необязательно переделывать весь ремонт, чтобы сделать его актуальным, — достаточно добавить яркие цвета, необычные предметы мебели или украсить стену росписью.

По словам Шоу, в последнее время ценятся помещения, которые отвечают потребностям конкретного человека. Это среди прочего означает, что, помимо индивидуальности, актуальному дизайну необходима функциональность, особенно теперь, когда многие работают из дома.