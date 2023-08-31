Как бороться с муравьями с помощью бананов

Владельцам дачных участков предложили бороться с муравьями с помощью бананов. Такой совет дала агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, ее слова передает издание «БелНовости».

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Эксперт отметила, что муравьи могут представлять серьезную угрозу для участка, поскольку при наличии благоприятных условий их число будет постоянно увеличиваться. В этом случае на постоянной основе придется бороться не только с ними, но и с их спутником — тлей.

Для того чтобы прогнать муравьев с участка, Коврижных рекомендовала взять пару бананов — подойдут и переспевшие плоды. Затем измельчить мякоть до состояния пюре, разделить на несколько частей и оставить в тех местах, где вредители встречаются чаще всего. Оставшуюся кожуру можно высушить, измельчить в порошок и использовать как подкормку для комнатных и дачных растений.