Эпилепсия у кошек - причины, симптомы и лечение

Эпилепсия у кошек - причины, симптомы и лечениеЭто сложное заболевание, характеризующиеся неожиданными приступами, которые могут оказать значительное влияние на качество жизни животного.

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Если ваша кошка страдает эпилепсией или у нее проявляются симптомы, совместимые с этим недугом, сегодня вы узнаете поподробнее об этом заболевании: Мы расскажем, что такое эпилепсия, каковы ее причины и признаки и что вы можете сделать, чтобы помочь кошке, как в повседневной жизни, так и, в частности, в домашних условиях. во время эпилептических припадков.

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Что такое эпилепсия у кошек?

Эпилепсия у кошек - это расстройство неврологического типа, вызванное дисбалансом электрической активности нейронов в определенной области мозга. Она может иметь разные причины, и ее основной характеристикой и симптомом является периодическое возникновение судорог.

Когда кошка страдает эпилепсией, ее мозг становится предрасположенным к возникновению этих припадков, которые возникают, когда электрическая активность пораженных нейронов становится чрезмерной.

Судороги могут влиять на движения кошки, ее поведение и даже на уровень ее сознания и восприятие окружающей среды. В любом случае следует иметь в виду, что не все припадки одинаковы и не имеют одинакового уровня интенсивности.

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Эпилепсия - это расстройство неврологического типа, которое возникает, когда электрическая активность нейронов определенных областей является ненормальной. Основным ее следствием является возникновение судорожных припадков.

Кроме того, хотя судороги характерны для эпилепсии, существуют также другие заболевания и проблемы, которые могут их вызывать, такие как токсоплазмоз, лейкоз кошек или криптококкоз. Таким образом, единственный способ подтвердить возможную эпилепсию - это обратиться к ветеринару.

Эпилепсия у кошек встречается несколько реже, чем у собак. В то время как у них это обычно наследственное заболевание, представители семейства кошачьих часто страдают от него в результате токсинов, инфекций, агрессии или внешних факторов в целом. Однако некоторые чистокровные породы, по-видимому, более предрасположены к эпилепсии.

Виды эпилепсии у кошек и ее причины

Различают два типа эпилепсии у кошек, которые отличаются друг от друга происхождением заболевания. Они следующие:

Первичная или идиопатическая эпилепсия: относится к эпилепсии, которая не была вызвана каким-либо другим известным заболеванием. То есть в головном мозге наблюдается аномальная электрическая активность, но причина не установлена.

Вторичная или приобретенная эпилепсия: этот тип эпилепсии у кошек возникает из-за повреждения нервной ткани, вызванного вирусной бактериальной инфекцией или каким-либо другим заболеванием.

Первичная или идиопатическая эпилепсия не имеет известных причин. Приобретенная эпилепсия, наиболее часто встречающаяся у кошек, может быть вызвана инфекциями, опухолями и многими другими проблемами.

Инфекции и паразитозы, поражающие мозг;

Травма;

Опухоль головного мозга;

Заболевания головного мозга, такие как гидроцефалия;

Отравление;

Диабет. Первичная эпилепсия часто встречается у собак, но не так часто у кошек, у которых гораздо чаще наблюдается вторичная форма заболевания. В любом случае эта приобретенная эпилепсия может иметь несколько причин, некоторые из которых мы уже упоминали, например:

По той или иной причине у кошки могут начаться эпилептические припадки в любом возрасте. В случае сомнений, если у кошки наблюдаются судороги, всегда желательно обратиться к ветеринару, не дожидаясь возможных последующих приступов.

Симптомы эпилепсии у кошек

Ключевым симптомом эпилепсии, как мы уже говорили, являются судорожные припадки, и важно уметь распознавать его признаки.

Хотя каждый судорожный припадок может быть разным, наиболее частыми во время его пика, называемого инсультом (а иногда и на других стадиях), являются следующие:

Потеря равновесия;

Ригидность мышц;

Судорожные движения;

Проблемы с ходьбой, едой и питьем;

Гиперактивность и нервозность;

Одышка;

Непроизвольное выделение мочи и кала;

Чрезмерное слюноотделение;

Резкие изменения в поведении;

Потеря сознания.

Не все эпилептические припадки одинаковы по симптомам и интенсивности. Также не по продолжительности: они могут варьироваться от нескольких секунд до нескольких минут.Во время эпилептического припадка кошка будет испытывать всевозможные необычные ощущения и, как правило, будет вести себя странно и беспорядочно. Продолжительность приступа может составлять от нескольких секунд до нескольких минут.

Фазы эпилептического припадка

При судорожных припадках у кошек всегда выделяют четыре четко дифференцированные фазы:

Продром: возникает за несколько часов или даже дней до самого приступа. Его основными симптомами являются нервозность и возбуждение.

Аура: непосредственно перед приступом у кошки начнутся странные ощущения, и в ее поведении произойдут изменения. Некоторые представители семейства кошачьих становятся особенно ласковыми, в то время как другие прячутся или даже проявить некоторую агрессивность. Также обычны такие жесты, как постоянное облизывание губ или своеобразные движения головой.

Инсульт: это сам эпилептический припадок, который может включать в себя все симптомы, которые мы подробно описали в предыдущем разделе.

Постиктальная фаза: после эпилептического припадка активность мозга кошки постепенно нормализуется. Животное будет истощено и находиться в состоянии оцепенения в течение нескольких часов или дней. Вполне вероятно, что она даже откажется от еды. Кошки на улице.

Обычно эпилептический припадок длится от нескольких секунд до нескольких минут. Если приступ длится более 5-10 минут, его можно считать очень серьезным, и, хотя эпилепсия уже диагностирована, вам необходимо срочно доставить кошку к ветеринару. То же самое применимо, если эпилептические припадки возникают серией, то есть один за другим.

Если судорожный припадок длится более 5 или 10 минут или если припадки возникают один за другим, срочно отведите кошку к ветеринару.

Что делать во время эпилептического припадка у кошки

Inc-News

Чтобы помочь кошке, страдающей эпилептическим припадком, мы рекомендуем следующее:

Самое главное, конечно, сохранять спокойствие, каким бы шокирующим и неприятным ни было видеть вашего питомца в таком состоянии. Только так вы сможете думать и действовать эффективно и не будете способствовать дальнейшему усилению беспокойства вашего пушистого питомца. Если вашей кошке уже поставили диагноз и ветеринар прописал лекарства от судорог, самое время дать ей их. Строго следуйте инструкциям, которые они вам дали. Положите животное на мягкую удобную поверхность и отодвиньте как можно дальше опасные предметы, которыми оно может задеть. Если кошки лежит на диване или кровати, будьте осторожны и следите за ее движениями, так как она может упасть на пол.

Чего НЕ следует делать во время эпилептического припадка у кошки

Также важно, как знать, что следует делать во время припадка, так и четко понимать, что нельзя:

Не держите кошку за голову, так как она может сломать шею из-за судорог.

Не предлагайте ей ни еды, ни воды ни во время самого приступа, ни в последующие часы. Возможно, она не может хорошо глотать, поэтому риск удушья будет повышен.

Не накрывайте кошку одеялом, так как это также подвергнет его риску удушья.

Избегайте прикосновений. Постоянное прикосновение и движение только усилят ее стресс.

Лечение и средства от кошачьей эпилепсии

Изолированный судорожный эпизод считается неубедительным, поэтому диагноз эпилепсии у кошек не будет поставлен до тех пор, пока не возникнут два или более приступов.

Есть несколько тестов, которые ветеринар, возможно, должен будет провести, пока не подтвердит или не исключит эпилепсию. Например, анализ крови может быть полезен для выявления бактериальных, вирусных или паразитарных инфекций, а МРТ или рентген могут быть рекомендованы для выявления опухолей или пороков развития. Все зависит от анамнеза и характеристик вашей кошки, а также от мнения профессионала.

Изолированный приступ не является приговором, но если возникают два или более приступов, причиной может быть эпилепсия. Ветеринару могут потребоваться различные анализы для подтверждения диагноза.

Эпилепсия у кошек неизлечима. Тем не менее, в случае первичной эпилепсии пожизненное лечение может помочь контролировать эпилептические припадки, сокращая их продолжительность и частоту, в некоторых случаях почти полностью. Кошка с частной эпилепсией, находящаяся на лечении, может годами вести практически нормальный образ жизни.

С другой стороны, при вторичной эпилепсии лечение и прогноз полностью зависят от первопричины. Инфекцию можно вылечить, но, например, опухоль головного мозга может создать более сложную ситуацию.