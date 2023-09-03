Какие породы собак хуже всего привязываются к хозяину

Привязанность собаки к ее хозяину является одним из важных аспектов взаимоотношений между человеком и животным. Некоторые породы собак известны своей преданностью и привязанностью к своим владельцам, в то время как другие могут быть менее склонными к такому поведению.

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Исследования в области поведения собак показывают, что некоторые породы более склонны к привязанности к своим хозяевам, чем другие. Однако, важно отметить, что привязанность собаки к хозяину может зависеть от множества факторов, включая генетику, социализацию и воспитание.

Одним из авторитетных источников в данной области является исследование, проведенное учеными из Университета Шотландии. В ходе этого исследования было выяснено, что породы, такие как лабрадор ретриверы, голден ретриверы и колли, обычно проявляют высокую степень привязанности к своим владельцам. Эти породы собак характеризуются высокой социальностью и преданностью, что делает их идеальными компаньонами для людей.

Правда, существуют породы собак, которые могут быть менее склонными к привязанности к своим хозяевам. Например, исследование, проведенное в Германии, показало, что некоторые породы, такие как афганская борзая и басенджи, обычно проявляют независимое поведение и могут быть менее привязаны к своим владельцам. Эти породы собак часто считаются более независимыми и имеют свою собственную волю.