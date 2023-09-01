5 бесполезных вещей в доме, которые давно пора выкинуть

Возможно, вы уже давно думали избавиться от них, но никак не решались.Теперь пришло время провести ревизию и расчистить полезное пространство от хлама.

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Бумажные полотенца

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В 1931 году Артур Скотт представил миру кухонные полотенца из бумаги. С тех пор они встречаются почти в каждой квартире. Их покупают вместе с туалетной бумагой и бумажными салфетками, и возникает логичный вопрос: зачем?

Но они мало отличаются от других бумажных изделий для дома. Обычная салфетка не уступает в эффективности полотенцу, если, например, нужно быстро удалить лишнее масло со сковороды. И, не стоит забывать, что на кухне, помимо бумажных изделий, обычно есть тканевые полотенца, которые стоят дешевле бумажных аналогов.

«Лысая» терка

Мало кто обращает внимание на этот нюанс при выборе терки, но то, насколько часто перфорирована ее поверхность, прямым образом влияет на удобство в использовании. Ведь если отверстий мало и они находятся на большом расстоянии друг от друга, быстро натереть продукт, обойдясь минимальными излишками, просто невозможно. Поэтому, чтобы не плодить бесполезные вещи в доме и на кухне в частности, это определенно стоит учитывать.

Соковыжималка

На первый взгляд соковыжималка кажется замечательным приобретением. Но многие рассказывают, что используют ее пару раз, а затем вещь годами пылится в шкафу. Ну а выдавить сок можно и без специального прибора, используя блендер.

Дезодорант для холодильника

Запах в холодильнике – сигнал о том, что с ним что-то не в порядке. Вероятнее всего, стоит хорошенько убраться и выкинуть просроченные продукты. Чтобы просто избавиться от запаха, не обязательно тратиться на дезодорант. Можно использовать вещи, которые найдутся на любой кухне. Например, соду, лимон, овсянку, кофе.

Ирригатор

Согласно исследованиям, с помощью ирригатора можно удалить зубной налет, однако все же он не является вещью must-have. Ирригатор не заменяет ни зубную щетку, ни зубную нить. Если рассуждать объективно, он действительно нужен только людям с брекетами и имплантами. У остальных прибор, скорее всего, только зря занимает место.