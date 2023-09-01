Дачникам посоветовали бороться с кротами тряпками

Прогнать кротов с загородного участка поможет смоченная ацетоном тряпка. Такой совет по борьбе с вредителями дачникам дала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, пишет «БелНовости».

© Lenta.ru

Потребуется найти ветошь среднего размера, на которую вешается обработанная ацетоном ткань. Затем нужно отыскать ходы кротов и поместить в них тряпку. Ацетон можно заменить бензином. По словам эксперта, сильный и неприятный запах заставит кортов практически сразу покинуть участок.

Отмечается, что кроты могут причинить серьезный ущерб посадкам, несмотря на отсутствие интереса к садовым и огородным культурам. Специфика образа жизни этих животных представляет непосредственную угрозу корневой системе всех растений.