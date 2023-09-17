Бытовая жизнь становится намного легче, если следовать советам опытных домохозяек — они знают такие лайфхаки, знание которых сэкономит вам уйму времени и силы.

Например, грецкие орехи отлично маскируют царапины от деревянной мебели на полу, а губка для посуды хорошо удаляет катышки с одежды.

Кстати, еще один интересный лайфхак: водка может заменить дезинфицирующее средство или жирорастворитель. Водка прекрасно удалит с поверхностей небольшие жирные загрязнения, потому что жиры хорошо растворяются в органических веществах, а в водке 40%, остальное — вода.

Смотрите видео пользователя TikTok @4istotaid о трех лайфхаках, которые вы бы точно хотели знать раньше.