Эксперт объяснил опасность стирки подушек

Как оказалось, есть вещь которую нежелательно «кидать» в стиральную машину – перьевая подушка. Об этом рассказал Олег Драницкий, директор испытательного центра ТЕСТБЭТ, в беседе с порталом «Городовой».

Речь о перьевых подушках, стирание их в машинке может привести к тому, что забьются все фильтры и скорее всего придется вызывать мастера, потому что в процессе перья могут сваляться в комок, а подушка порваться, что и вызовет засор.