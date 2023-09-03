Кинолог перечислил способы борьбы с вредными привычками у собак

Вредные привычки у любимой собаки могут стать серьезной проблемой для хозяина. Они могут появляться из-за нескольких причин, но чаще всего дело в неправильном воспитании, рассказал в интервью РИА Новости Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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«Причины вредных привычек собаки чаще всего кроются в неправильном воспитании. Не нужно бездумно наказывать животное, сначала разберитесь, из-за чего питомец стал вести себя подобным образом», — посоветовал специалист.

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Процесс воспитания собаки может изначально показаться хозяину простым, поэтому не все прибегают к помощи профессионалов, из-за чего могут возникать грубые ошибки. Они и приводят к проблемному поведению питомца, отметил Голубев.

По его словам, в воспитании собаки важна последовательность и системность, потому что если животное не знает правил или хозяин всегда их меняет, оно может демонстрировать непослушание. Также к формированию вредных привычек могут привести грубость в общении с питомцем, короткие прогулки и запоздалые наказания.

Среди наиболее распространенных вредных привычек кинолог назвал попытки любимца семьи спать на диване или кровати, попрошайничество, прыжки на чужих людей или склонность портить в доме вещи.

Если собака вопреки желанию хозяина хочет спать на диване, то, скорее всего, в ее жизни нет системы. Владимир Голубев посоветовал даже в минуты хорошего настроения не пускать собаку на кровать, если владелец животного не планирует разрешать ему спать на ней.

Попрошайничество у собак часто связано с поведением кого-то из членов семьи, в которой живет хвостатый друг. Вредная привычка закрепляется, если позволять собаке вести себя подобным образом, отметил специалист.

Особо опасной привычкой он назвал склонность подбирать что-то с земли на улице. Питомец может поднять и съесть вредный или отравленный продукт, что приведет к серьезным проблемам со здоровьем собаки. Такое поведение нельзя оставлять без внимания, необходимо обезопасить питомца, посоветовал Голубев.