3 удобрения, которые дадут бешеный урожай

Без удобрений крайне сложно получить тот урожай, которым вы могли бы гордиться. Однако разобраться в видах подкормок человеку, который ранее никогда не вовлекался в эту тему, не так-то просто. Чтобы вы не переживали над грядкой с томатами и уже планировали подкормку на следующую весну, мы собрали топ удобрений, которые не подведут начинающего огородника.

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Железо

Хелат железа прекрасно справляется с бледностью, которая может появиться на огурцах. Все дело в том, что ближе к осени иммунитет растений снижается и урожай может совсем не радовать. Чтобы избежать некрасивых плодов, опытные дачники используют хелат железа в качестве эффективной прикормки. Кроме того, дополнительным средством может стать фосфор, который прекрасно укрепляет плод. Главное, правильно рассчитать количество ингредиентов для раствора.

Калий

Еще одно суперсредство, на этот раз для томатов, который отличаются капризностью — калий. Специалисты и опытные дачники все же советуют потратиться на готовые качественные удобрения на основе калия, если вы хотите действительно не навредить своей грядке. Лучше всего подходят удобрения в жидкой форме — они удобны в использовании и довольно быстро растворяются в почве.

Травяной настой