8 популярных деталей интерьера, которые давно устарели

Как у всех не значит со вкусом.

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Собрали список антитрендов в дизайне интерьера — проверьте свое жилище. Возможно, пора освежить ремонт.

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Кирпичные стены

Когда брутальный стиль лофт только набирал популярность, о голых кирпичных стенах мечтали многие. В ходу были даже недорогие обои «под кирпич», а панели с имитацией кладки пользуются популярностью по сей день. Увы, но этот прием в дизайне безнадежно устарел, даже в рамках «чердачного» стиля.

Цветастый «фартук» на кухне

Яркие «фартуки» бесповоротно вышли из моды и, если честно, никогда не были признаком вкуса. Грустно, когда изображение на стекле — единственное, что вас радует в интерьере, но существует немало других способов украсить помещение со вкусом, не прибегая к антитрендам.

Ниши из гипсокартона

В 90-е гипсокартон для многих был пределом мечтаний, символом дорогого ремонта он оставался и в 2000-е. Однако его время ушло, сейчас этот материал используют по основному назначению — для выравнивания стен. Короба на потолке, ниши и массивные полки из него давно неактуальны.

Облака на потолке

Установщики потолков предоставляют возможность нанести на материал любое изображение. Соблазн ей воспользоваться велик, но не печатать же на потолке свой портрет. Так и прижилась очевидная идея — заказывать потолок с изображением неба. Может, на заре индустрии этим можно было кого-то удивить, но сейчас такое решение лишь покажет отсутствие вкуса у хозяйки.

Шкаф-купе

Технологии не стоят на месте: в настоящее время актуальны механизмы, которые позволяют выровнять дверцы закрытого шкафа-купе по одной плоскости. Таким образом, нет никакой необходимости выставлять конструкцию напоказ — современная мебель выглядит аккуратнее и лаконичнее.

Цельная душевая кабина

Подсветка, радио, имитация душа Шарко — все это очень быстро покрывается известковым налетом и выглядит непрезентабельно спустя месяц. Цельная душевая кабинка может быть эконом-вариантом, но с точки зрения дизайна интерьера такую установку не стоит рассматривать.

Искусственный камень

Искусственный камень, как, впрочем, и любая другая имитация натуральных материалов, всегда будет проигрывать природному прообразу. Размещать «каменную кладку» по углам комнаты тем более не стоит, как и делать между зонами рваный разрыв — такая геометрия буквально кричит о том, что перед нами не камень, а фейк: мол, полюбуйтесь плитками.

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