Как помыть окна без воды и химических средств
Перед холодами многие моют окна. Чтобы убрать разводы от дождя, требуется химия. Но опытные хозяйки легко обходятся без нее и даже без воды.
«Этот способ подсказала мне мама, у нее много разных действенных лайфхаков для уборки. Она очищает стекла обычным картофелем, разрезанным пополам. Крахмал отлично справляется с самими сложными загрязнениями. Намного лучше химии», – поделилась секретом челябинка Мария Сергеева.
Женщина натирает срезом поверхность стекла, оставляет на 10 минут, а потом просто вытирает сухой тряпкой до блеска.