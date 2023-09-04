Погладить и убраться: 5 лайфхаков с феном для волос

Этот незаменимый помощник, который каждое утро превращает неукротимую копну в струящиеся пряди волос, на самом деле, способен на гораздо больше, чем укладка.

© WomanHit.ru

Надуть шарики

Готовитесь к дню рождения ребенка и хотите украсить помещение яркими воздушными шарикам? Для многих процесс их надувания без специальных насосов превращается в пытку, хотя доктора считают, что надувать шарики — очень полезное занятие для развития и тренировки легких.

Но, чтобы облегчить процедуру, можно использовать фен и пластиковую бутылку. Для этого обрежьте у бутылки верхнюю часть и горлышко вставьте в шарик, а в более широкую часть направьте фен на режиме холодного воздуха. Так надуть 10 шаров можно за 10 минут.

Избавиться от наклейки

Неважно, где она находится: на обуви, мебели, подоконнике — от таких наклеек очень сложно избавиться. Фен сделает этот процесс значительно быстрее. Направьте горячи воздух на стикер, пусть он дует в течение 2—3 минут. Этого хватит, чтобы клей расплавился, и бумага легко отошла от поверхности.

Растянуть обувь

Если новая обувь немного тесна, наденьте несколько плотных носков, обуйтесь и направьте теплый воздух от фена на разные части пары. Старайтесь в этот момент двигать пальчиками, менять положение ноги. После выключения фена дайте туфлям или ботинкам остыть прямо на ногах. Обувь станет пластичной и комфортной.

Убрать пыль

Деликатные поверхности, например, листья комнатных растений, тоже собирают пыль, но удалить их даже мягкой тряпочкой можно далеко не всегда. Просто сдуйте пыль с помощью фена, установив его на режим холодного воздуха. А затем протрите поверхность рядом.

Такой способ подойдет для клавиатуры ноутбука, винилового проигрывателя и пластинок.

Погладить одежду