Раскрыт правильный способ стирки пуховых одеял в домашних условиях

Соучредительница компании по производству экологичных чистящих средств Blueland и блогерша Сара Пайджи Ю раскрыла правильный способ стирки пуховых одеял в домашних условиях. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

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Специалистка заявила, что в пуховом одеяле, которое не стирали год, может находиться более 20 тысяч пылевых клещей. Чтобы избавить вещь от загрязнений и микроорганизмов, она посоветовала использовать сочетание трех средств.

В стиральную машину потребуется поместить капсулы для стирки, пятновыводитель и полстакана уксуса. В то же время желательно, чтобы в барабане оставалось свободное место и одеяло не было чрезмерно сжато. «Включите деликатный режим и установите низкую температуру воды», — добавила эксперт, призвав внимательно читать инструкции по уходу за изделием на этикетке.