5 растений, которые приносят счастье в дом
Зелёные талисманы приносят счастье и удачу, например, ландыш с 13 колокольчиками или четырёхлистный клевер.
Пилея родом из Китая. Её называют китайским денежным деревом. Считается, что такое растение приносит в дом удачу и достаток, пишет myDecor.
Драцена Сандера привлекает в жильё богатство, счастье и здоровье. Количество стеблей «бамбука счастья» означает разные показатели. Например, да стебля – любовь, три – счастье, восемь — процветание.
Крассула или «толстянка» тоже считается денежным деревом.
Замиокулькас называют ещё «Золотым деревом» и «Растением китайского Нового года». Считается, что он приносит в дом богатство, счастье, стабильность.
Монстера по фэншуй помогает отогнать дурные сны. Можно поставить это растение в спальню.