5 растений, которые приносят счастье в дом

Зелёные талисманы приносят счастье и удачу, например, ландыш с 13 колокольчиками или четырёхлистный клевер.

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Пилея родом из Китая. Её называют китайским денежным деревом. Считается, что такое растение приносит в дом удачу и достаток, пишет myDecor.

Драцена Сандера привлекает в жильё богатство, счастье и здоровье. Количество стеблей «бамбука счастья» означает разные показатели. Например, да стебля – любовь, три – счастье, восемь — процветание.

Крассула или «толстянка» тоже считается денежным деревом.

Замиокулькас называют ещё «Золотым деревом» и «Растением китайского Нового года». Считается, что он приносит в дом богатство, счастье, стабильность.