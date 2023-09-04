Дачникам предложили бороться с муравьями с помощью соли

Эксперт отметила, что избавиться от муравьев на даче можно с помощью простых методов, не предполагающих использование химикатов. Одним из них служит раствор с добавлением соли. Для его изготовления Коврижных порекомендовала выжать сок из половины среднего лимона, затем смешать его с четырьмя стаканами воды, после чего добавить в раствор чайную ложку соли. По словам специалиста, если влить получившийся раствор в муравейник, то вредители перестанут беспокоить владельцев участка.