Гормоны счастья: чем опасен для здоровья их избыток

Окситоцин, дофамин, серотонин и – это гормоны, которые организм человека производит для поддержания своей жизнедеятельности. Эти химические вещества оказывают влияние на множество биологических процессов, но их основная функция заключается в создании ощущения радости и счастья. Недостаток этих гормонов может сделать жизнь человека невыносимой, но и избыток также может вызвать проблемы.

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Серотонин

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Один из основных нейромедиаторов – серотонин, был открыт итальянским фармакологом Витторио Эрспамером в 1935 году. Этот гормон в основном синтезируется в слизистой оболочке кишечника человека. Его действие способствует улучшению двигательной активности связок и мышц, а также можно считать его естественным обезболивающим средством, особенно для женщин, так как он активно действует во время овуляции. Уровень этого гормона также влияет на чувствительность к боли у мужчин, и даже частичное повышение его уровня в организме может сделать человека физически выносливым.

Серотонин часто называют «гормоном счастья» из-за того, что он способен улучшать настроение, повышать самооценку, помогает расслабиться и чувствовать себя удовлетворенным. Депрессии, панические атаки и другие тревожные состояния часто являются следствием недостатка серотонина. Однако его избыток в организме тоже вызывает немало проблем.

Исследователи из Принстонского университета, США, много лет изучали его влияние. Серотониновый синдром – период, когда уровень этого гормона сильно превышает норму, характеризуется гипервозбуждением, возникновением галлюцинаций, также отмечается тахикардия, потливость, потеря координации, могут быть судороги, тошнота, рвота, диарея или запор. Основной причиной избытка серотонина американские ученые называют передозировку определенного вида антидепрессантов, но также выявлены и биологические основания для такого процесса. К ним врачи относят длительную непроходимость кишечника, новообразования фиброзно-кистозного характера в брюшной полости, медуллярный рак щитовидной железы, и еще некоторые другие патологии, при которых повышение показателей гормона превышает норму в 5 и даже в 10 раз. Поэтому об «избытке счастья» для человека говорить не приходится.

Дофамин

Еще один нейромедиатор – дофамин, вырабатывается в гипоталамусе человека, а также многих других животных. Еще в 1954 году канадские ученые Джеймс Олдс и Питер Милнер, проведя фундаментальное исследование, установили, что этот гормон отвечает за чувство удовлетворения, любви, привязанности, а также влияет на когнитивные способности. Благодаря активации дофаминергической передачи, у человека успешно переключается внимание с одного этапа деятельности на другой и появляется возможность эффективно учиться на собственных ошибках.

Реаниматологи давно установили, что при шоке, травмах, ожогах, кровопотере, стрессовых состояниях и различных болевых синдромах происходит резкое повышение уровня дофамина в плазме крови. Этот гормон не только «формирует удовольствие», но и играет большую роль в адаптации организма к чрезвычайным ситуациям. Неудивительно, что многие люди разными путями пытаются увеличить в своем организме количество этого гормона или ощущение восторга и счастья. Однако передозировка дофамина не приносит никакого удовольствия.

Ученые из Института исследований метаболизма имени Макса Планка, Мюнхен, Германия, провели широкомасштабное изучение действий дофамина. Серьезный избыток этого гормона в плазме крови провоцирует у человека бредовое состояние, слуховые и визуальные галлюцинации, обильное слюноотделение. Также среди симптомов передозировки немецкие ученые называют неконтролируемые вспышки агрессии и пока еще малоизученную патологию, возникающую в двигательной цепи мозга. Она характеризуется возникающей причудливой осанкой, поскольку такой человек становится неспособным удобно расположить свое тело в пространстве и ему постоянно неуютно. Помимо этого, психиатры подтверждают, что у пациентов, которым диагностированы такие заболевания, как обсессивно-компульсивное расстройство или шизофрения, имеют повышенную дофаминергическую активность в некоторых структурах мозга. Поэтому стремление к перенасыщению своего организма дофамином является весьма опасным занятием.

Окситоцин

Этот нейропептидный гормон синтезируется в ядре гипоталамуса человека и депонируется в задней доле гипофиза. В 1906 году его открыл английский нейробиолог, директор Национального института медицинских исследований, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, доктор Генри Халлет Дейл. Спустя полвека акушеры-гинекологи установили, что окситоцин играет важную роль в стимуляции сокращения матки в родах и отчасти способен уменьшать выделение мочи. В дальнейшем психологи выявили и другие его особенности. Окситоцин считают гормоном доверия и привязанности, его повышенное количество наблюдается не только у влюбленных людей и заботливых родителей, но и у собак, обожающих своих хозяев. Серьезный переизбыток данного гормона в организме тоже весьма опасный, как и многие другие передозировки.