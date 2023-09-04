Кинолог раскрыл преимущества корги

Интерес к породе корги вызван не только их внешностью, но и дружелюбностью, уверен президент союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. В разговоре с Пятым каналом он уточнил, что эти питомцы прекрасно общаются как с детьми, так и с пожилыми, они являются «прекрасными няньками». Кинолог подчеркнул, что корги удобны в содержании — они спокойно могут жить как в квартире, так и за городом.