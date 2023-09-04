Посадка чеснока под зиму 2023: правила и сроки

Не секрет, что главные условия для получения богатого урожая озимого чеснока – в правильном определении места под посадку и соблюдении технологии подготовки грядки.

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Лучшие предшественники для чеснока — томаты, огурцы, бобовые культуры, ранняя капуста, кабачки, тыква. Не рекомендуется сажать чеснок после картофеля или лука, так как между этими культурами велик риск «обмена» болезнями (нематода, фузариоз и т.д.).

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Не следует также сажать озимый чеснок на участках, куда в этом году вносили навоз: чеснок даст обильную ботву, рыхлые головки и будет менее устойчив к грибковым заболеваниям.

Место под грядку для чеснока нужно выбрать хорошо освещаемое, на которое попадает много солнечного света.

В конце августа – начале сентября необходимо вскопать почву на глубину не менее 20 см, предварительно удобрив: на каждый кв.м вносят 10 кг перегноя, 1 стакан мела и 2 стакана золы, добавляют 2 ст.л. сульфата калия и 1 ст.л. суперфосфата.

Далее грядку оставляют в покое, пока почва не осела после перекопки. Если осадков в сентябре выпадает немного, то для лучшей усадки можно несколько раз полить приготовленную грядку водой. Если сразу посадить чеснок после перекопки, то зубчики чеснока при оседании почвы оказываются глубоко в земле, а весной увеличивается время прорастания побегов и снижается урожайность.

Посадить чеснок надо за 3-4 недели до наступления устойчивых заморозков, тогда зубки или бульбочки укореняются, но не прорастают. Как правило, это конец сентября — начало октября.

Перед посадкой посадочный материал закаливают. Для этого отобранные головки держат 2-3 недели в прохладном месте (3-5 °C). Для посадки отбирают только самые лучшие головки чеснока с крупными зубками. Отобранный материал дезинфицируют. Бульбочкам перед посадкой обработка не требуется – в них нет ни инфекций, ни личинок вредителей.

Зубцы сажают через каждые 15 см вниз донышком на глубину около 6 см немного заглубляя.