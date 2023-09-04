Уборка лука на хранение после дождливого сезона в бабье лето

Вот и мы, пережив сезон дождей, приступаем к уборке лука на хранение в комфортную «бабью осень». Дав репчатому луку нарастить подземную массу побольше, тем более, если речь идет о яровом луке, который хранится лучше озимого, проведем правильную уборку.

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Поскольку в конце лета полив прекращают вообще, то к началу сентября у большей части растений листья должны приобрести коричневый цвет естественным образом и опасть. У тех растений, листья которых еще сохраняют вертикальное положение, пригнем ботву к земле руками, чтобы дать луку сигнал о переходе в состояние покоя.

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Далее возьмем мотыгу и аккуратно уберем землю от корней с обеих сторон рядка – пусть корни подсушатся хотя бы три-пять дней. При желании еще можно приподнять луковицы вилами поближе к верхнему слою почвы. Простой прием значительно облегчит уборку, потому что когда вы схватитесь за сухие ослабленные стебли, все еще живые и крепки корни будут удерживать лук в земле, а листья просто оторвутся.

Предварительная сушка корней избавит вас от необходимости дополнительной работы выкапывать заново лук.

В сухой солнечный день осторожно выкопайте луковицы, смахните грязь мягкой щеточкой или тряпкой и разложите в ряды под навесом на самодельный поддон из проволочной сетки поверх кирпичей. Не надо раскладывать на пластик, брезент или другие толстые, воздухонепроницаемые материалы или чем-то прикрывать сверху, важно обеспечить обдув со всех сторон. Если нет проволочной сетки, сгодится старая простыня. Обрезать лук в этом время не нужно, просто переворачивайте его пару раз в неделю.

Процесс сушки на поддоне занимает примерно три недели – лук должен стать сухим, корни – ломкими и жесткими, листья коричневыми. Когда корни и верхушки полностью высохнут, луковица приводят в порядок, отрезая стебли садовыми ножницами. Корешки, скорее всего, сами отвалятся, если их потереть рукой в садовой перчатке. Во время такой обработки несколько слоев внешней кожуры обычно отслаиваются вместе со стеблями, остается чистая и гладкая луковица.

В том случае, если вы обнаружили несколько луковиц с цветоносами, не закладывайте их на долгое хранение. Даже отрезанные цветочные стебли сохраняют много влаги, такой лук хранится не более месяца. Луковицы с синяками или пятнами, с которых полностью сошла кожица, тоже первые кандидаты на кухню. Самые мелкие луковицы оставьте как севок на следующий год.

Хранить отсортированный лук надо в прохладном, сухом, темном и проветриваемом помещении, в коричневых бумажных пакетах, нейлоновых сетчатых авоськах, плетеных корзинах, а также в деревянных ящиках с просветами меж плашек – изнутри ящик застилают мешковиной, не закрывают и ставят как можно дальше от картофеля.