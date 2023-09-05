Как правильно сушить яблоки в домашних условиях

Вообще-то яблони дают обильный урожай не каждый год. Это зависит от многих факторов, и, если вдруг яблок почти нет, говорят, что дерево отдыхает, а значит, яблоки будут, но уже в следующем сезоне. Если вам повезло и яблок действительно много, главный вопрос, которым вы будете задаваться в ближайшее время – куда же их деть? Дождаться урожая – полдела, главное – его сохранить. Самым простым способом кажется сушка, но и здесь важно знать, как правильно сушить яблоки.

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«Рамблер» рассказывает о том, какими способами можно сушить яблоки, как это правильно сделать и как их хранить.

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Подготовка яблок к сушке

Какой бы способ сушки вы ни выбрали, яблоки нужно правильно подготовить.

1. Сортировка

Выберите самые симпатичные, ровные, крупные плоды. Можно собирать те яблоки, что упали, внимательно смотрите, чтобы не было следов гнили и других повреждений.

2. Мытье

Тщательно промойте яблоки прохладной проточной водой. Особенно, если вы из собирали с земли.

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3. Нарезка

Еще раз внимательно осмотрите яблоки, и если увидите отбитые бочка, то удалите их острым ножом. Яблоки должны быть идеально белыми, без коричневатых следов. После этого нарежьте ровными и достаточно тонкими дольками. Не забудьте, что нож должен быть острым, иначе яблочная шкурка будет рваться и выглядеть не слишком опрятно.

4. Обработка

Этот этап можно пропустить, если вы большой фанат коричневых яблок. Если же вам хочется получить сушеные дольки светлого оттенка, то цвет можно сохранить. Важно действовать быстро! Готовые дольки нужно промыть в растворе лимонной кислоты. Возьмите большую кастрюлю, налейте воды и добавьте лимонной кислоты, попробуйте на вкус, кислота должна чувствоваться, но вода не должна быть чрезмерно кислой. Не переборщите! Затем опустите яблоки в кастрюлю ненадолго и слейте через дуршлаг.

Способ №1. На солнце

Этот способ подходит тем, кто живет на юге и скучает по тем дням, когда на все лето можно было уехать к бабушке в деревню. Кстати, у бабушек яблоки сушились на солнце до хорошего коричневого цвета, поэтому лимонной кислотой обрабатывать их не нужно. Расстелите на решетке бумагу для выпечки, разложите яблоки ровным слоем, не забывайте переворачивать. На ночь яблоки нужно заносить в помещение, чтобы они не набрали ночью влагу. Сушите до готовности. Но прежде чем есть, такие яблоки нужно обязательно мыть, так как при сушке на солнце невозможно сделать так, чтобы на яблоки вообще не садились мухи, которые могут выступать переносчиками различных заболеваний.

Способ №2. В духовке

Если у вас нет ни домика в южной деревне, а есть только дача в средней полосе, то сушить яблоки лучше в духовке. Разложите яблоки тонким слоем на противне, поместите в духовку на средний уровень. Сушить нужно при температуре около 60-70 градусов по Цельсию, при этом дверца духовки должна быть приоткрыта, чтобы воздух свободно циркулировал и из духового шкафа уходила влага. Каждый час яблоки нужно переворачивать. Всего на сушку уйдет около 4-6 часов в зависимости от сорта яблок и толщины долек.

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Способ №3. В электросушилке для овощей и фруктов

Если у вас большой огород, а кроме того, вы любите ходить за грибами, то вам наверняка пригодится специальная сушилка для овощей и фруктов. Главное ее преимущество в том, что она позволяет сушить достаточно большие объемы за один прием. Подготовьте яблоки, равномерно распределите на всех уровнях. Дольки можно укладывать с небольшим нахлестом, так как в процессе сушки они уменьшатся. Обязательно прочтите инструкцию к аппарату, там должно быть указано время сушки для разных овощей и фруктов.

После сушки

Не торопитесь убирать яблоки на хранение. Дайте им остыть. Для хранения сушеных яблок лучше всего подойдут мешочки из ткани. Они пропускают воздух и не дадут яблокам слежаться и заплесневеть. Не держите сушеные яблоки в жарких, влажных местах. Например, на кухне под раковиной. Лучше, если это будет сухая кладовка, которая хорошо проветривается.