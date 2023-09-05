Названы способы победить сырость в квартире

Если в многоквартирном доме появилась сырость, то частично решить проблему поможет включение радиаторов отопления.

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Способы победить ее россиянам назвала исполнительный директор ассоциации «ЖКХ контроль города Москвы» Вера Москвина в разговоре с «Федерал Пресс».

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Эксперт отметила, что отопление лишь устранит следствие возникшей проблемы и сделает стены более сухими. При этом включить его во всем доме раньше установленного срока не удастся, так как сырость может присутствовать только в одной квартире. Таким образом, подсушить жилье в ближайшее время получится только в индивидуальном порядке — электрическим радиатором.

Москвина рассказала, что частой причиной сырости в квартире служат плохие, прохудившиеся межпанельные швы, которые пропускают в помещение влагу.

«В период дождей утром холодно, выпадает роса, и внешние стены дома становятся влажными. Если межпанельные швы плохие, так или иначе влага с улицы в квартиру попадает обязательно. Отопление частично решит эту проблему — подсушит стены. Но для ее решения нужен капитальный ремонт в доме», — объяснила она.

Специалист также пояснила, что включенное отопление не является выходом из положения.

«Оно отсечет холодные потоки из межпанельных швов на время зимы, и то не совсем хорошо. Худой межпанельный шов — это постоянно открытое окно», — отметила эксперт.