Черемша: посадка и уход

Черемшу знают и любят давно, особенно в тех регионах, где она растет в естественных условиях — на Кавказе, Дальнем Востоке, в Сибири, Европе. Черемша – это многолетнее травянистое растение рода Лук (Allium), и называют так два вида: лук медвежий (Á. ursínum) и лук победный (Á. victoriális).

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Почти в каждой местности у нее есть и второе – народное название: чензели, калба, левурда, дикий чеснок, медвежий лук.

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Лук медвежий

Компактное растение высотой 20-50 см, листья (2-3 шт. шириной 3-5 см) на длинном узком черешке появляются в марте-апреле, когда полностью сойдет снег и прогреется почва. В мае-июне на невысоком цветоносе распускаются мелкие белые цветы, собранные в зонтичное (пучковатое или полушаровидное) соцветие. Цветение длится 2-3 недели. После созревания семян (июнь-июль) листья постепенно отмирают. В широколиственных и смешанных лесах черемша разрастается целыми полянами, которые в народе называют «медвежьи луга».

Сейчас из-за вырубки лесов, ухудшающейся экологии и неконтролируемого сбора численность дикорастущей черемши катастрофически сокращается. Поэтому растение занесено в Красную Книгу во многих областях, краях и республиках России.

Сорта: «Медвежонок», «Деликатес», «Медвежий деликатес», «Медвежья лапа», «Медвежье ухо». Названия не отличаются креативом и разнообразием)

Лук победный

В высоту достигает 70 см, соцветие – зонтик (полушаровидный или шаровидный), цветки бледно-зеленые. Молодые листья отрастают рано – с первыми теплыми днями. Зацветает в мае-июле, семена вызревают в июле-сентябре (в зависимости от климатической зоны и погодных условий). В продаже встречается как «черемша сибирская». Может расти на слабокислых почвах. По морозостойкости превосходит лук медвежий. Подходит для разведения в Сибири, на Алтае, Дальнем Востоке.

Выращивание черемши

Собираясь поселить медвежий лук на своей грядке, постарайтесь (насколько это возможно) создать для него условия, в которых он растет в природе:

достаточное (но не избыточное) увлажнение грунта;

богатые кальцием почвы;

легкое затенение или тень (победный лук светолюбив);

мульчирование.

Вообще-то черемша — довольно «покладистое» растение, и особых трудностей с ее выращиванием не возникает.

Расположение

Грядку для черемши разбивайте в тени деревьев, с восточной или северной стороны строений. Можно ли сажать на солнце? Можно. Поливать придется чаще, зато расти лук будет лучше, семян завязывать больше. Хоть черемша и влаголюбивое растение, но застоя воды не переносит, поэтому на подтопляемых местах нужен хороший дренаж. Кислые почвы нуждаются в известковании. После отмирания листьев полив можно сократить.

Удобрение

Каждый год отрастающие корни поднимают луковицу примерно на 0,5 см. Подсыпьте столько же перегноя на грядку — этого будет достаточно, черемша отлично растет и без подкормок.

Размножение луковицами

Самый надежный и быстрый способ обзавестись витаминной зеленью на своей грядке – высадить луковички медвежьего лука. Правда, не у всех есть возможность их приобрести. Я, к примеру, ни разу не встречала их в продаже – ни в садовых центрах, ни на рынке – у бабушек. Если все же посчастливилось стать их обладателем, приступать к посадке нужно в октябре. Важное условие — луковицы обязательно должны быть с корнями. Если корней нет (или они сухие) надежда на приживаемость весьма ничтожна. Судите сами: черемша болезненно реагирует на повреждение корней при пересадке, где уж ей выжить, если они высохли?

Почву перекапываем на штык лопаты, выбираем корни многолетних сорняков (особенно тщательно корешки пырея и крапивы). Учитывая, что черемша будет расти на одном месте несколько лет, нужно обеспечить ей достаточно питания. Вносим

компост, листовой перегной, торф и хорошо перемешиваем. Почва должна получиться рассыпчатой и легкой, как в лесу.

Приступаем к посадке: делаем лунки с расстоянием в ряду не меньше 20 см, между рядами — 40-50 см. Луковицу заглубляем всего на 2/3, хорошо расправляем корни, присыпаем землей и обильно поливаем, чтобы не осталось воздушных карманов. Посадки на 2-3 см мульчируем торфом или компостом, а сверху — опавшей листвой слоем 5-10 см. Следите за влажностью почвы: если осень засушливая, обязательно поливайте грядку.

Ранней весной (черемша не боится возвратных заморозков) убираем листовую мульчу, оставляя слой не более 2-3 см. Появившиеся в первый год цветоносы желательно удалить, чтобы не ослаблять луковицу.

В дальнейшем уход за растением, сводится к регулярным поливам, удалению сорняков. Рыхление проводить нежелательно, можно повредить корневую систему. Просто следите, чтобы посадки медвежьего лука были замульчированы, это позволит постоянно поддерживать почву во влажном и рыхлом состоянии.

Семенное размножение

У этого способа есть как плюсы, так и минусы. Пожалуй, последних больше — с них и начнем. Ждать придется долго, первый урожай можно снимать только на 3-4 год. Семена черемши очень быстро теряют всхожесть, поэтому (если есть возможность) берите только свежие, созревшие в этом году. Многие знакомые огородники жалуются, что покупные семена не всходят, и все тут. Возникает естественный вопрос — почему? Причин может быть несколько:

семена потеряли всхожесть из-за долгого хранения;

неправильный посев;

непредвиденные обстоятельства: вымывание талой водой, ливнем, неправильным поливом.

Не стоит недооценивать и дачную живность: куры обожают разгребать замульчированные посадки, коты — устраивать там лежбище. Да и собственная память может подвести — пока черемша соберется взойти, мы вполне можем забыть о ней, и высадить на этом же месте что-либо другое.

А вот несомненным плюсом семенного размножения можно считать получение сразу большого количества растений. Сначала немного теории. Семена черемши не имеют периода покоя, поэтому стратификация, на которой так настаивают производители, им не нужна. Ростки появятся не скоро: при осеннем посеве – через 1,5 года, весеннем – через год.

Осенью можно сеять с августа (как только созрели семена) по октябрь. Сеем в небольшие горшочки, ящички или другие подходящие емкости, обязательно имеющие дренажные отверстия. Черемша будет расти в них два года: в этом возрасте корешки луковиц будут примерно 10 см, учитывайте это при выборе глубины тары. Грунт готовим из 2 частей листовой земли, 1 части компоста, 1 части торфа. Насыпаем почвосемсь в емкость (на 2 см ниже края), раскладываем семена, сверху присыпаем грунтом на 1 см. Емкости с посевами прикапываем в открытом грунте (не заглубляя) в полутени. Мульчируем на 1 см торфом и на 3-5 см листвой, поливаем. Регулярный полив потребуется и в дальнейшем — почва в рассадных ящичках не должна пересыхать.

Весной часть листовой мульчи снимаем. Ростки черемши маленькие (около 1 см в высоту и 1 мм в толщину) и нежные, за ними нужно тщательно ухаживать: при вымывании торфа подсыпать свежий, аккуратно выдергивать сорняки, про полив мы уже говорили) Двухлетние луковки можно высаживать на постоянное место, но делать это нужно очень аккуратно, стараясь не повредить корни.

Можно значительно ускорить процесс, если перед посевом прорастить семена:

на 3-5 часов замочить их в «Эпине» (не обязательно);

завернуть во влажную ткань и положить в банку или контейнер;

емкость сверху прикрыть тканью, плотным листом бумаги (чтобы был доступ воздуха, но влага не испарялась слишком быстро).

Рекомендации специалистов по поводу температурного режима при проращивании:

постоянная +19...+22°С — оптимальная;

колебания +10...+19°С — всхожесть 50% и ниже;

колебания +1...+19°С — всхожесть 7% и ниже;

постоянная ниже +10°С и выше +26°С — семена черемши не взойдут.

Если все сделать правильно, через 3-4 недели семена прорастут.

Когда можно собирать урожай?

Черемша — растение «неторопливое», разрастается медленно, в год дает всего 1-2 замещающих луковицы. При сборе урожая всю зеленую массу не срезают — из двух листьев один обязательно оставляют, чтобы растение могло легче восстановиться.

Со временем, когда своего посадочного материала будет в достатке, можно сделать несколько грядок черемши. Это позволит собирать урожай с одной, в то время как другая будет отдыхать и набираться сил. Рассаживают разросшиеся куртины медвежьего лука через 5-6 лет.

Черемша – превосходная культура для зимнего

(ее не угнетает недостаток света, дополнительное освещение не требуется).

Полезные свойства и заготовка впрок

Съедобны все части растения: молодые побеги, листья и луковицы. Из черемши готовят множество

и заготавливают впрок: она хороша в соленьях, квашениях, маринадах. Методы

и

предпочтительнее – они сохраняют полезные свойства растения (правда, сушеная черемша почти лишена присущего ей аппетитного аромата).

А сохранять в черемше есть что: все части растения содержат витамин С, каротин, эфирное масло, минеральные соли, фитонциды, белок, фруктозу. Черемша нормализует обмен веществ, снижает уровень холестерина в крови, обладает бактерицидным и противоцинготным свойством. Список можно продолжать и продолжать. В лечебных целях применять черемшу можно только по рекомендации лечащего врача (есть противопоказания).