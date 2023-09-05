Когда начинается сезон заготовок, то просто необходимо позаботиться о свежей зелени. Ее можно вырастить прямо в квартире — на подоконнике или балконе.

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“Рамблер” рассказывает, как вырастить зелень на балконе.

Какие условия нужны для зелени

Свет. Над ящиками и горшками можно установить лампы дневного освещения на расстоянии 10-50 см. Лучше всего подобрать специальные фитолампы. Влажность. Растения нужно постоянно опрыскивать, а если рядом есть батареи, то их можно накрыть мокрыми полотенцами. Увеличить уровень влажности можно и с помощью увлажнителя. Правильная почва. Для комнатных растений можно купить легкий и хорошо дренированный грунт. Биогумус с кокосовым волокном — идеальный вариант для зелени. Пропорция смеси должна быть 1:2. В качестве дренажного слоя можно использовать керамзит или гальку. Толщина такого слоя должна быть не менее 2 см. Удобрять посадки можно органическими и синтетическими средствами один раз в две-три недели.

Как посадить укроп

Для домашней посадки можно купить следующие сорта: “Грибовский”, “Гренадер” или “Ришелье”. Перед посевом их обрабатывают марганцевым раствором и замачивают на сутки в теплой воде, меняя ее каждые шесть часов.

Семена сеются в емкость на расстоянии 10-15 см. Они засыпаются грунтом или торфом с толщиной в 1-2 см. Температура для прорастания укропа должна быть в диапазоне +17-20 градусов.

Как посадить салат

Для салата нужно выбрать солнечную сторону, а иначе для создания достаточного освещения придется добавлять фитолампы. Идеально подойдут сорта “Витаминный”, “Лолло”, “Новогодний”.

Емкость для салата должна быть глубокой, грунт следует выбирать питательный и рыхлый. Семена высеивают в бороздки с глубиной в 1 см и расстоянием в 10-15 см между ними. До появления всходов салат накрывается пленкой — так создается парниковый эффект.