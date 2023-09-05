Как вырастить зелень на балконе
Когда начинается сезон заготовок, то просто необходимо позаботиться о свежей зелени. Ее можно вырастить прямо в квартире — на подоконнике или балконе.
“Рамблер” рассказывает, как вырастить зелень на балконе.
Какие условия нужны для зелени
- Свет. Над ящиками и горшками можно установить лампы дневного освещения на расстоянии 10-50 см. Лучше всего подобрать специальные фитолампы.
- Влажность. Растения нужно постоянно опрыскивать, а если рядом есть батареи, то их можно накрыть мокрыми полотенцами. Увеличить уровень влажности можно и с помощью увлажнителя.
- Правильная почва. Для комнатных растений можно купить легкий и хорошо дренированный грунт. Биогумус с кокосовым волокном — идеальный вариант для зелени. Пропорция смеси должна быть 1:2. В качестве дренажного слоя можно использовать керамзит или гальку. Толщина такого слоя должна быть не менее 2 см. Удобрять посадки можно органическими и синтетическими средствами один раз в две-три недели.
Как посадить укроп
Для домашней посадки можно купить следующие сорта: “Грибовский”, “Гренадер” или “Ришелье”. Перед посевом их обрабатывают марганцевым раствором и замачивают на сутки в теплой воде, меняя ее каждые шесть часов.
Семена сеются в емкость на расстоянии 10-15 см. Они засыпаются грунтом или торфом с толщиной в 1-2 см. Температура для прорастания укропа должна быть в диапазоне +17-20 градусов.
Как посадить салат
Для салата нужно выбрать солнечную сторону, а иначе для создания достаточного освещения придется добавлять фитолампы. Идеально подойдут сорта “Витаминный”, “Лолло”, “Новогодний”.
Емкость для салата должна быть глубокой, грунт следует выбирать питательный и рыхлый. Семена высеивают в бороздки с глубиной в 1 см и расстоянием в 10-15 см между ними. До появления всходов салат накрывается пленкой — так создается парниковый эффект.
По мере роста салат дважды прореживают: через неделю после всходов оставляют расстояние в 1-2 см между бороздками, а после появления двух листьев — 4-5 см. Салат нужно регулярно поливать, так как из-за засухи вкус листьев может стать горьким.