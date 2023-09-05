Биолог рассказал, как отличить настоящие опята от ложных
Биолог Гавриил Мелькумов рассказал, как не перепутать настоящие опята с ложными в лесу. Об этом пишет издание "АиФ".
По словам биолога, во время сбора грибов можно перепутать "зимний опенок" с его двойниками ложноопятами и галеринами, которые ядовиты и не пригодны в пищу.
Однако есть способ распознать ложные грибы. В первую очередь необходимо обратить внимание на окрас у опят шляпка и ножка более светлые, чем у их ядовитых двойников. У настоящих грибов также есть кольцо на ножке, которого нет у ложноопят.
Кроме того, биолог порекомендовал заглянуть под шляпку гриба. У настоящих опят цвет пластинок светлый: белый, кремовый или желтоватый, у ложных - серый с желтым оттенком, желтый с зеленым или фиолетовым оттенком.
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