Ортопед дал рекомендации по выбору хорошего матраса

При выборе матраса необходимо учитывать ряд критериев, в том числе вес, возраст и состояние здоровья, посоветовал травматолог-ортопед профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Михаил Игнатов. Эту и некоторые другие рекомендации по выбору хорошего матраса для сохранения здоровья спины он дал в беседе с «Лентой.ру».

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По словам Игнатова, качественный матрас должен поддерживать естественный S-образный изгиб позвоночника, улучшать кровообращение и лимфоотток, помогать в расслаблении мышц и в их полноценном отдыхе. Чтобы найти хороший вариант, врач призвал прежде всего обращать внимание на один из ключевых критериев — жесткость. Она должна обеспечивать поддержку спины и снижать давление на ключевые точки тела.

Жесткость матраса следует выбирать в зависимости от веса, возраста и наличия заболеваний опорно-двигательного аппарата человека. В первую очередь необходимо исходить из предпочтений, но для полноценного отдыха рекомендуется выбирать варианты средней жесткости, — заявил Михаил Игнатов.

Еще одним важным элементом хорошего матраса Игнатов назвал наполнитель. Он объяснил, что сегодня на рынке представлено множество предложений из пенополиуретана (ППУ) с эффектом памяти (memory foam), латекса, пружинных, из кокосовой койры, с шариками полистирола. Каждый из видов обладает особенностями и уникальными качествами. Например, ППУ с эффектом памяти запоминает форму тела, а после разгружает те его участки, где давление было наибольшим. А матрас с шариками полистирола обеспечивает эффект микромассажа и значительно расслабляет мышцы шеи и спины, добавил ортопед.

Также немаловажной характеристикой является размер матраса и аллергенность, продолжил Игнатов.