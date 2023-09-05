8 советских кухонных девайсов, которые актуальны до сих пор

Советские приспособления для кухни пускай и выглядели очень брутально, зато были надежными настолько, что их приобретали один раз и на всю жизнь.

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Предлагаем вспомнить те, которым по сей день равноценной замены просто не существует.

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Пресс для чеснока 3 в 1

По современным меркам это уже не скромная чеснокодавка, а целый «мультитул», или, другими словами, многофункциональный инструмент 3 в 1. Вдобавок к основной функции выемка с дырочкой поможет очистить вишню от косточек (наверняка сработает это и с оливками), а зубчики на рукоятках без труда расправятся даже с самым крепким орешком. Незаменимый девайс на все случае жизни — не иначе.

Открывашка

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Признавайтесь, сколько современных открывашек было сломано на кухне. Многие девайсы нашего времени гнутся буквально после первого применения. Если у вас не поднялась рука выбросить советскую реликвию, наверняка она в рабочем состоянии до сих пор, надежная, если не сказать вечная. Такой с одинаковым успехом можно вскрыть консервную банку и стеклянную бутылку.

«Аналоговая» вафельница

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Что электрическая, что «аналоговая» вафельница образца СССР даст фору современным гаджетам. Ретроагрегаты не могут похвастаться нежным антипригарным покрытием, но это и делает их такими долговечными и не мешает им оставаться в отличной форме даже спустя десятки лет. Свежие вафли за копейки, не выходя из дома? Элементарно! К таким обязательно прилагался рецепт: найти его в интернете в те времена не получилось бы, разыскать нужный было бы очень непросто.

Ручной миксер

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Неоспоримое преимущество ручного миксера в его размере — электроприборы таким похвастаться не могут. Идеальный вариант для хозяек, которые сбивают что-то лишь изредка, но в то же время располагают малогабаритной кухней. Есть и еще один весомый плюс: не нужно искать розетку, можно взбивать массу где и как удобно.

Форма для хвороста

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Многими забытое угощение из теста когда-то было деликатесом, нередко в семьях было принято печь хворост по праздникам. Все-таки блюдо не самое полезное: разогретое приспособление нужно макнуть сначала в жидкое тесто, а затем в кипящее масло. Готовые фигурки посыпали сахарной пудрой с помощью ситечка. А у вас свежий хрустящий хворост есть среди вкусов детства?

Мясорубка

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Этот кухонный прибор заслуживает статус неубиваемого. И по сей день используется во многих семьях, доказав свою невероятную надежность. При всей простоте конструкции, ретромясорубка, как и современные аналоги, обладает функцией реверса, достаточно крутить рукоять в обратную сторону. Опытные хозяйки знают: скорее стол сломается, чем мясорубка. Металлический гаджет запросто мог оставить отметины на кухонном столе, но избавляться от него не спешили. Все ему по зубам!

Пельменница и пистолет для пельменей

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Где мясорубка, там и пельменница — кухонный аксессуар советских времен позволял не мелочиться и налепить сразу с десяток пельменей за один заход. Самая популярная круглая форма позволяла сделать разом 37 штук, но были и другие формы, как самого приспособления так и пельменей. Лучшее доказательство актуальности — такие производят по сей день. А пистолет — разве такой можно чем-то заменить? Получались с его помощью идеальные пельмешки, напоминающие современные фабричные равиоли.

Формы для печенья

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