Как правильно гладить рубашки: инструкция

Погладить рубашку - целое дело. И многие в целях экономии времени и сил стараются выбирать рубашки из тканей, которые почти не мнутся и не требуют глажки. Но самыми приятными и красивыми по-прежнему остаются рубашки из плотного хлопка, которые бывает не просто отгладить.