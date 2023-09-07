Как правильно гладить рубашки: инструкция
Погладить рубашку - целое дело. И многие в целях экономии времени и сил стараются выбирать рубашки из тканей, которые почти не мнутся и не требуют глажки. Но самыми приятными и красивыми по-прежнему остаются рубашки из плотного хлопка, которые бывает не просто отгладить.
"Рамблер" рассказывает, в какой последовательности нужно гладить рубашку, чтобы она не помялась еще сильнее в процессе глажки.
- Стирка. Легкая глажка начинается с правильной стирки. Чтобы сохранить внешний вид воротничка и манжет, рубашки нужно стирать в специальных мешках для стирки. Выбирайте деликатный режим стирки и функцию легкой глажки. В современных стиральных машинах есть также функция обработки паром.
- Отжим. Не отжимайте на высоких оборотах, максимум 800, а лучше 600.
- Сушка. Сушите рубашку на плечиках. Если есть отпариватель, пройдитесь им по влажной ткани. Это поможет разгладить волокна, и тогда рубашка высохнет без сильных заломов.
- Инструкции. Найдите на рубашке ярлычок с указанием оптимальной температуры глажки. Хлопок выдерживает высокие температуры, но если в ткани есть примеси других волокон, это нужно учитывать.
- Мелкие детали. Гладить рубашку нужно, начиная с мелких деталей: воротник, манжеты. Чтобы прогладить ткань между пуговицами и не испортить их, делать это нужно с изнаночной стороны. Затем переходите к рукавам. Если есть специальная подставка для глажки рукавов, воспользуйтесь ей, если нет, сложите рукав таким образом, чтобы прогладить его середину, затем сложите по шву и прогладьте то, что осталось. Не заглаживайте стрелку на рукаве, иначе будете выглядеть комично. Следующий этап - полочки. Для этого натяните одну полочку на гладильную доску сбоку, обычно у гладильных досок крыло имеет закругленную форму, именно для удобства разглаживания полочек и других деталей одежды. Повторите тоже самое с другой стороны. Таким же образом прогладьте спинку.
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