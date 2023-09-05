Когда выкапывать гладиолусы

Вероятно, вы сталкивались в интернете с советами выкапывать гладиолусы сразу после цветения из соображений, что осенние дожди не спровоцируют гнилей. Но такой подход – большая и, увы, самая распространенная ошибка.

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Еще одна из той же серии – действительно вредные советы сразу же обрезать стебли и листья, как только гладиолусы отцветут, якобы, так клубнелуковица станет больше и здоровее. На самом деле, ничего подобного.

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Для наращивания клубнелуковиц гладиолусам нужно время – чем дольше они просидят в земле, тем крупнее станут. И стебли с листьями тут совершенно не причем. А вот если вы их срежете сразу после цветения, то полые и открытые стебли превратятся в трубочки для сбора воды, где как раз и будут скапливаться гнилостные бактерии, а оттуда направляться прямиком к клубнелуковицам.

Правильным решением будет дождаться естественного отмирания верхушек гладиолусов, например, от заморозков, когда листья и стебли станут коричневыми. Они же пригодятся для того, чтобы придерживать растение во время выкопки, а затем уже надземную часть можно срезать секатором со спокойной душой.

Можно ли вообще не выкапывать гладиолусы осенью? Можно, если вы живете в жарком климате с теплыми зимами. В прохладном регионе это обязательная процедура, хотя некоторые цветоводы, бывают, хвастаются, что их гладиолусы спокойно переживают зиму под мульчей и укрытием в виде надставного ящика со снегом, подобные эксперименты удаются далеко не у всех. Луковицы гладиолусов не морозостойки, как и у многих других луковичных растений, имеют ограниченный срок службы. Выкапывая луковицы осенью и правильно храня их, вы проводите сортировку и омоложение, оздоровление посадочного материала.

Теперь в пошаговом руководстве расскажем вам о процессе выкапывания и хранения луковиц гладиолусов, что позволит вам наслаждаться их ярким цветением год за годом.

Шаг 1. Выберите подходящее время

Подождите, пока листва гладиолусов не станет желтой или коричневой, прежде чем выкапывать. Это указывает на то, что растения завершили свой цикл роста в течение сезона и готовы к покою.

Шаг 2. Выкапывайте без спешки

Выкапывать лучше вилами, а не лопатой, чтобы не разрезать клубнелуковицы, иметь под рукой дополнительно маленькую садовую вилку и ведро для сбора. Сначала аккуратно порыхлите почву садовой вилкой от стебля по окружности, затем погрузите вилы в землю под углом и бережно извлеките куст, придерживая за верхушку. Отберите клубнелуковицы и поместите в ведро, стряхнув излишки почвы.

Шаг 3. Сортировка и обработка

Дома еще раз почистите луковицы мягкой щеточкой и сразу отбракуйте любые с признаками повреждений, болезней или заражения вредителями. Наполните чистой ведро смесью воды с мягким мылом или фунгицидным раствором, рекомендованным для применения на луковичных цветах, если опасаетесь болезней. Замочите клубнелуковицы в этом растворе целиком на несколько минут.

Шаг 4. Сушка

После обработки просушите луковицы пару недель в прохладном, сухом месте, предпочтительно при температуре 4-10°C. Этот процесс помогает отправить посадочный материал георгинов на покой более здоровым.

Шаг 5. Хранение