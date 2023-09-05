Как вывести мокрицу с участка

Один из самых быстрорастущих сорняков – это мокрица, или по-научному, звездчатка средняя. Буквально за месяц она может заполонить весь участок. Ей даже первые заморозки нипочем. Да и перекопкой мокрицу не возьмешь – корни остаются в почве и с новой силой растут. При этом одно растение может дать до 2,5 тысяч семян, и это главная опасность сорняка.

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Поскольку данная трава растет преимущественно на кислых почвах, предотвратить ее появление поможет известкование. Для этого в процессе перекапывания участка внесите в грунт золу, мел либо доломитовую муку.

При перекопке тщательно осматривайте грунт и убирайте все корешки - нельзя оставлять даже очень маленькие фрагменты.

Еще один способ – сильно заглубить семена. Семена мокрицы прорастают очень близко к поверхности, на глубине до 1 см. Если тщательно взрыхлить грунт, семена окажутся на такой глубине, где они уже не смогут взойти.

В междурядьях необходимо проложить специальную пленку черного цвета. Такой светонепроницаемый материал подходит для мульчирования. По краям пленка должна быть заглублена в грунт примерно на 10 см. Сверху рекомендуется насыпать слой грунта около 20 мм.

Также можно обработать участок гербицидами, но работы следует проводить в безветренную погоду. Для нанесения раствора используйте кисточку, обмазывая каждый сорняк по отдельности.