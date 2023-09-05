Как подготовить погреб для хранения запасов на зиму

Самая приятная часть дачного сезона наступает в начале осени – время радоваться плодам своего труда, собирать урожай и закладывать на хранение. Чтобы ваши усилия не пропали, важно хорошо подготовить место, где вы будете хранить запасы – погреб или подвал. Иначе всего за пару месяцев все овощи и фрукты быстро уничтожит гниль.

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Для начала освободите полностью помещение и проведите санитарную уборку. Вытащите все пустые трехлитровые банки, которые там хранились, освободите полки. Выметите мусор и протрите пыль. Не лишним будет проверить прочность креплений для стеллажей, чтобы они потом не проломились под тяжестью припасов.

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Затем надо устроить проветривание и просушку. Лучше заранее посмотреть прогноз, надо, чтобы ясная и теплая погода стояла минимум 3-4 дня, на которые вы и откроете подвал или погреб полностью. Вынесите все полки и оборудование на улицу под навес для просушки. Следите, чтобы на дерево не попадали прямые солнечные лучи, это может привести к деформированию древесины. Если на полках есть заплесневелые места, их надо зачистить, прогнившие доски заменить на новые.

После просушки хорошенько обработайте полки жесткой щеткой – если есть споры грибка, вы их счистите. Также можно обработать древесину паяльной лампой – прижечь, если в прошлом году была проблема с тем, что урожай загнивал. Металлические элементы проверьте на наличие ржавчины, если она появилась – зачистите и покройте сверху краской. Осмотрите пол помещения – если в нем есть норы и щели, заделайте их цементом, чтобы осенью и зимой не пробрались грызуны.

Следующий этап – обработка подвала дезинфицирующими растворами. Самый известный и эффективный способ – побелить известью-пушонкой. Если стены подвала из кирпича, то можно провести обычную побелку известковым раствором с добавлением 5% раствора медного купороса. Деревянные перекрытия обработайте раствором 10% медного купороса. Используйте для работ обычный валик или губку, для труднодоступных мест понадобится пульверизатор. Не забывайте про меры предосторожности – так как помещение не имеет сквозного проветривания, обязательно должна быть распахнута дверь, а для защиты органов дыхания нужен респиратор. После окончания работ оставьте помещение открытым на сутки для окончательной просушки.

Если нет извести, можно обработать помещение сильным раствором марганцовокислого калия либо табачным отваром – 5 столовых ложек табачной пыли заварите 1 литром воды.

Старый и проверенный способ дезинфекции хозяйственных помещений - это серная шашка. Однако здесь важна полная герметизация помещения, проверьте, нет ли щелочек, выбоин, через которые будет уходить сернистый газ. Кроме того, этот способ требует строгого выполнения техники безопасности, поскольку сам газ ядовит для человека.

При расчете учитывайте, что на каждый кубический метр погреба потребуется 40-60 граммов серы. Указанное количество вещества насыпается на металлическую поверхность и сжигается, а образовавшимся в процессе горения дымом обрабатываются все укромные уголки. После обработки погреб плотно закрывают на 2-3 часа, а затем делают полное проветривание.

Использовать этот способ можно, только если помещение для хранения овощей расположено изолировано от дома. Если погреб под домом, еще и с вентиляционным каналом – строго запрещено.

Еще один надежный способ обработки от насекомых вредителей, плесени и грибков – это негашеная комовая известь. Несколько килограммов засыпьте в ведро и залейте водой. После чего очень быстро покиньте помещение и плотной закройте дверь. Спустя 1-3 суток вынесите ведро и проветривайте погреб в течение 2-3 суток.

Для достижения полного избавления от вредителей можно провести повторную обработку через несколько дней.

Дополнительно подстрахуйтесь от грызунов, обложите кирпичами ящики, куда будете складывать овощи. Это поможет поддерживать в погребе необходимую влажность, что увеличит срок хранения овощей и фруктов.

Также желательно утеплить погреб или подвал, особенно, если ожидается холодная зима с крепкими морозами. Сделать это можно с помощью листов пенопласта. Тщательно очистите и высушите стены, при помощи монтажной пены или клея прикрепите листы пенопласта. Сверху покрасьте их или покройте пленкой.

Чтобы точно защитить урожай от перемерзания – прикрывайте ящики с овощами и фруктами сеном или соломой, а сверху укутывайте неплотно мешковиной, оставляя зазор для вентиляции.