Вещи в доме, которые нельзя дарить гостям

Наверняка с вами происходила ситуация, когда страшно хотелось что-то подарить любимому другу, когда тот что-то нахваливал у вас в гостях. Специалисты по фэн-шуй предупреждают — так делать не стоит, иначе есть риск испорить домашнюю ауру или же вообще навлечь проблемы на домашних.

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Мы собрали топ вещей, которые всегда должны оставаться в вашем доме, даже если гости умоляют отдать/продать.

Украшения

Особенно фамильные. Вообще, считается, что шкатулки в принципе не должны находиться на видном месте, тем более не стоит позволять гостям изучать их содержимое. Даже если вы не можете похвастаться золотой коллекцией с бриллиантами, даже простые серебряные серьги не должны «перекочевать» в другие уши. Металл обладает очень хорошей «памятью».

Иконы

Все предметы религиозной тематики попали в ваш дом не просто так. В том числе и те, которые вам подарили родные на важные даты, а также те, которые перешли вам по наследству. Большинство этих предметов копят энергию дома и служат в каком-то роде фильтром от негатива, который в том числе приносят и чужие люди. Отдавая иконы друзьям, вы лишаетесь защиты своего домашнего пространства. Будьте осторожнее.

Комнатные цветы