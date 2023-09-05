Вещи в доме, которые нельзя дарить гостям

Вещи в доме, которые ни в коем случае нельзя дарить гостям
Наверняка с вами происходила ситуация, когда страшно хотелось что-то подарить любимому другу, когда тот что-то нахваливал у вас в гостях. Специалисты по фэн-шуй предупреждают — так делать не стоит, иначе есть риск испорить домашнюю ауру или же вообще навлечь проблемы на домашних.
Мы собрали топ вещей, которые всегда должны оставаться в вашем доме, даже если гости умоляют отдать/продать.
Украшения
Особенно фамильные. Вообще, считается, что шкатулки в принципе не должны находиться на видном месте, тем более не стоит позволять гостям изучать их содержимое. Даже если вы не можете похвастаться золотой коллекцией с бриллиантами, даже простые серебряные серьги не должны «перекочевать» в другие уши. Металл обладает очень хорошей «памятью».
Иконы
Все предметы религиозной тематики попали в ваш дом не просто так. В том числе и те, которые вам подарили родные на важные даты, а также те, которые перешли вам по наследству. Большинство этих предметов копят энергию дома и служат в каком-то роде фильтром от негатива, который в том числе приносят и чужие люди. Отдавая иконы друзьям, вы лишаетесь защиты своего домашнего пространства. Будьте осторожнее.
Комнатные цветы
Не думайте, что цветы — простое домашнее украшение. На самом деле, растения также имеют свойство собирать негатив, но только при условии, что вы выбрали правильный цветок. Когда вы ждете гостей, стоит убрать особо дорогие вам растения повыше на шкаф или же в комнаты, куда никого не пустите. Цветы, как ни странно, мы отдаем очень легко и даже не задумываемся, какой урон наносим атмосфере дома.