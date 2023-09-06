Как выбрать очиститель воздуха при аллергии на животных

Если радость от появления в доме четвероногого пушистика прерывается постоянным чиханием, скорее всего, у вас аллергия на домашних животных. Звучит не очень оптимистично, но не спешите опускать руки и лапы!

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С симптомами типа насморка вам помогут справиться лекарственные средства, а как проработать причины появления аллергии, мы расскажем в этом материале.

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Почему возникает аллергия на домашних животных?

Негативная реакция организма может возникнуть из-за контакта с тремя видами аллергенов:

шерсть, частички кожи или перьев — всё, что является частью покрова. Контакт с аллергенами может быть прямой, в процессе игры с питомцем, или косвенный, если шерсть, скажем, остаётся на текстильном декоре дома;

паразиты, которых переносят животные;

продукты жизнедеятельности питомцев. В таком случае важно приобрести качественный наполнитель и регулярно очищать лоток.

Как бороться с аллергией

При аллергии на домашнее животное будет лучше ограничить доступ питомца к комнате, где вы проводите больше всего времени, чтобы снизить риск проявления болезни. Вариант «отказаться от животного» мы не предлагаем, так как многие хвостики очень тяжело переносят смену хозяев. Если вы ещё не обзавелись питомцем, постарайтесь провериться на наличие аллергии заранее.

Главным вашим союзником в этом вопросе станут чистота и свежесть. В квартире или доме нужно чаще пылесосить и проводить влажную уборку, регулярно проветривать все комнаты, и заодно установить очиститель воздуха. Только не перепутайте с увлажнителем!

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Как работает воздухоочиститель и как выбрать качественную модель?

Работы воздухоочистителей основана на принципе рециркуляции воздуха: с помощью вентиляторов гаджет прогоняет воздушную массу через специальный фильтр и затем выдувает его обратно. Соответственно, все загрязнения остаются на сменном фильтре.

При выборе воздухоочистителя в свою квартиру мы советуем ориентироваться на следующие характеристики: