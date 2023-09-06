Как обустроить дом с комфортом для питомцев

Когда в доме появляется животное, вместе с огромным количеством любви и счастья в вашей жизни появляется большая ответственность. Даже самому смелому питомцу нужно время и силы, чтобы привыкнуть к хозяевам и адаптироваться к новым условиям. Этот процесс пройдёт гораздо легче, если вы хорошо подготовитесь.

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И собакам, и кошкам нужен простор

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Хорошая новость — в этом пункте вам даже не нужно ничего покупать. Просто осмотрите свою квартиру или дом и подумайте, будет ли где порезвиться вашему хвостику. Если места совсем мало, и при этом комнаты заставлены большим количеством мебели, вся энергия питомца будет направлена в деструктивное русло. Или же он будет постоянно испытывать стресс. А этого никак нельзя допустить! Иногда в таком случае помогает перепланировка или решение завести домашнее животное позже, когда жилищные условия будут лучше.

Если вы заводите собаку, найдите свободное место... и у себя в графике: питомцу требуется регулярный выгул с физическими нагрузками.

Соблюдайте принципы личного пространства

Хвостикам (как, впрочем, и людям) иногда важно побыть наедине с собой, чтобы качественно отдохнуть и восстановиться от общения с хозяевами, их гостями или другими питомцами. Поэтому вместе с простором для активных игр важно обеспечить кошке или собаке уединенный уголок. Желательно, с учетом температурного режима — четвероногие друзья не всегда хорошо переносят жару.

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Предоставьте хорошее спальное место

Да, собаки и кошки не всегда соглашаются спать именно в лежанке — нередко питомцы стремятся быть ближе к хозяевам. Но всё-таки персональное спальное место для домашнего животного важно выделить. Если в доме у вас несколько питомцев, не советуем делать лежанку общей: это станет причиной для ревности и стресса.

Обеспечьте доступ к питьевой воде

Проще говоря, миска для воды всегда должна быть наполнена: в отличие от корма, риском перекармливания это не грозит. Если боитесь за этим не уследить, задумайтесь о приобретении автоматической поилки. К слову, особенно важно питьевой режим поддерживать кошкам — того требует их организм.

Но и про миску для еды забывать нельзя

Как правило, её ставят рядом с миской для питья: это должно быть удобное место, где животное не будет никому мешать. Наполнять миску слишком часто не стоит: даже фирменный жалобный взгляд питомца не всегда означает, что он по-настоящему голоден.

Ещё одна важная локация — размещение лотка

Постарайтесь выбрать уединенное место. Во-первых, это всё-таки интимный процесс. Во-вторых — не всегда наполнитель на 100% поглощает неприятный запах. Обратите внимание: собакам, в отличие от кошек, комфортнее справлять нужду во время выгула на улице. Но если это требуется из-за физиологических особенностей, приучить к лотку можно и многих собак (негабаритных пород).

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Купите животному игрушки

Вы же хотите, чтобы питомец тосковал? Порадуйте своего хвостика набором хороших (ароматных, ярких, шуршащих) игрушек. А периодически «заменять» игрушки может другой питомец: если кошки более ревностно относятся друг к другу, то собакам вдвоём точно будет веселее.

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