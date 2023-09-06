Врачи предупредили россиян о таящейся в стиральных порошках опасности

Врач-терапевт Елена Малышева, а также ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предупредили россиян об опасных компонентах стиральных порошков. Медики заявили, что поверхностно-активные вещества (ПАВ) и триклозан, которые содержатся в порошках, в некоторых случаях могут вызывать дерматит, снижать функции щитовидные железы и вызывать рак. Выпуск доступен на сайте телеканала.

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Специалисты объяснили, что поверхностно-активные вещества помогают порошку лучше мылиться и считаются наиболее эффективными в стирке.

«Если их количество более пяти процентов от общего состояния, то даже человек без аллергических реакций может испытывать контактный дерматит», — предупредил о таящейся в стиральном порошке опасности Продеус.

Кроме того, при покупке стирального порошка важно проверять наличие триклозана.

«Триклозан — антисептик, но он может отрицательно влиять на здоровье», — пояснил Гандельман.

По его словам, вещество может снижать функцию щитовидной железы, повышать уровень тестостерона, что вредно для младенцев мужского пола, а также приводить к мышечной слабости и развитию рака.

Малышева заключила, что на каждом порошке должен быть значок российского стандарта, который гарантирует, что он качественный и безопасный для здоровья.