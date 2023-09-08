Что нужно сделать в саду в сентябре: чек-лист
Повезло тем, кто живет на юге, где зимы мягкие и погода позволяет продлить садово-огородный сезон до ноября. Но в средней полосе сентябрь может стать последним месяцем, в течение которого нужно успеть сделать максимальное количество дел.
"Рамблер" приводит удобный чек-лист, следуя которому, вы ничего не упустите.
Посадить луковичные
На самом деле посадкой и пересадкой луковичных можно заниматься, начиная с августа. Но сентябрь тоже не плох для этих целей. Однако выбирать нужно по возможности сухой день для профилактики гнилей и других заболеваний. Если вы выкопали луковицы любимых цветов в конце июля - начале августа, сентябрь - идеальный месяц, чтобы рассадить растения по местам. Им уже не нужно тратить силы на цветение и плодоношение, но погода остается все еще теплой, чтобы растение успело прижиться до морозов.
Разделить и пересадить многолетники
Все вышесказанное относится и к другим многолетним цветам. Если вы задумали следующей весной преобразить сад. Планировать и определять фронт работ можно уже сейчас.
Собрать семена однолетников
Чтобы не покупать каждый год одни те же семена, вы сможете мх собрать осенью. Только вспомните, а не гибриды ли вы посадили. Растения с маркировкой F1 вряд ли сохранят сортовые особенности. Семена нужно собирать в ясную погоду, чтобы семенные коробочки, стручки и так далее были сухими, иначе вы не сможете их сохранить.
Внести удобрения
Чтобы растения хорошо перезимовали, им нужны калий, фосфор, а также компост и перегной.
Убрать на хранение клубнелуковицы
Георгины, каллы, канны и другие цветы можно выкопать, убрать в ящики с песком и опустить в погреб на хранение. Если погреба нет, то хранить клубни можно в холодильнике, но здесь важно не убирать в их пакет, а обеспечить им дыхание.