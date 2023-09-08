Что нужно сделать в саду в сентябре: чек-лист

Повезло тем, кто живет на юге, где зимы мягкие и погода позволяет продлить садово-огородный сезон до ноября. Но в средней полосе сентябрь может стать последним месяцем, в течение которого нужно успеть сделать максимальное количество дел.

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"Рамблер" приводит удобный чек-лист, следуя которому, вы ничего не упустите.

Посадить луковичные

На самом деле посадкой и пересадкой луковичных можно заниматься, начиная с августа. Но сентябрь тоже не плох для этих целей. Однако выбирать нужно по возможности сухой день для профилактики гнилей и других заболеваний. Если вы выкопали луковицы любимых цветов в конце июля - начале августа, сентябрь - идеальный месяц, чтобы рассадить растения по местам. Им уже не нужно тратить силы на цветение и плодоношение, но погода остается все еще теплой, чтобы растение успело прижиться до морозов.

Разделить и пересадить многолетники

Все вышесказанное относится и к другим многолетним цветам. Если вы задумали следующей весной преобразить сад. Планировать и определять фронт работ можно уже сейчас.

Собрать семена однолетников

Чтобы не покупать каждый год одни те же семена, вы сможете мх собрать осенью. Только вспомните, а не гибриды ли вы посадили. Растения с маркировкой F1 вряд ли сохранят сортовые особенности. Семена нужно собирать в ясную погоду, чтобы семенные коробочки, стручки и так далее были сухими, иначе вы не сможете их сохранить.

Внести удобрения

Чтобы растения хорошо перезимовали, им нужны калий, фосфор, а также компост и перегной.

Убрать на хранение клубнелуковицы