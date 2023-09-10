Лайфхак от специалиста: как привести ванную комнату в порядок

Уборка дома для многих из нас кажется непростым занятием, но на самом деле важно только начать и найти нужную мотивацию. Хотя это может показаться рутинным делом, важно убираться не механически, а именно правильно. "Рамблер" расскажет почему это важно и как отмыть ванную, следуя советам настоящих специалистов.

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Правильная уборка ванной комнаты очень важна, потому что именно там может скапливаться большое число микробов.

Поделившись своими профессиональными секретами, опытная уборщица, известная как «Jetlag Remedy» поделилась в соцсетях своими секретами со своими подписчиками. Специалист рассказала, как сделать уборку наиболее эффективной и не допустить распространенные ошибки.

Ее первый совет был о том, что чистящее средство-спрей нужно оставлять на поверхности на несколько минут, а не вытирать его сразу. Так средство сработает гораздо лучше.

Помимо очистки поверхностей, она подчеркивает, что важно также правильно чистить слив, используя «щетку с жесткой щетиной», чтобы избавиться от нежелательных запахов. По ее словам, можно открыть крышку сливного отверстия, чтобы щетка могла зайти глубже.