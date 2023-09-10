Лайфхак от специалиста: как привести ванную комнату в порядок
Уборка дома для многих из нас кажется непростым занятием, но на самом деле важно только начать и найти нужную мотивацию. Хотя это может показаться рутинным делом, важно убираться не механически, а именно правильно. "Рамблер" расскажет почему это важно и как отмыть ванную, следуя советам настоящих специалистов.
Правильная уборка ванной комнаты очень важна, потому что именно там может скапливаться большое число микробов.
Поделившись своими профессиональными секретами, опытная уборщица, известная как «Jetlag Remedy» поделилась в соцсетях своими секретами со своими подписчиками. Специалист рассказала, как сделать уборку наиболее эффективной и не допустить распространенные ошибки.
Ее первый совет был о том, что чистящее средство-спрей нужно оставлять на поверхности на несколько минут, а не вытирать его сразу. Так средство сработает гораздо лучше.
Помимо очистки поверхностей, она подчеркивает, что важно также правильно чистить слив, используя «щетку с жесткой щетиной», чтобы избавиться от нежелательных запахов. По ее словам, можно открыть крышку сливного отверстия, чтобы щетка могла зайти глубже.
Неприятный запах в ванной может провоцировать и мусорное ведро. Специалист советует выбрасывать мусор из ванной каждую неделю. Эксперт также советует смазать ватную палочку эфирным маслом и поместить ее под мешок для мусора в ведро.