Чем украсить опустевший дачный участок осенью

С окончанием сезона на участке становится немного тоскливо – нет больше пышной зелени грядок, краски становятся тусклыми, все кругом напоминает о приближении сырой осени и зимы. Но можно немного продлить лето в вашем саду. Посадите позднецветущие растения. Высадите бархатцы или календулу, бегонию, петунию – они будут радовать цветением до самых холодов. Также можно высадить на пустующей клумбе многолетники, которые цветут до поздней осени, например, хризантемы или очитки.

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Расставьте растения в контейнерах и кашпо. Их можно купить в садовых центрах, тем более, к концу сезона обычно бывают скидки. Поставьте растения на террасе, на ступеньках крыльца или возле него, по периметру дома, вдоль дорожек, возле беседки или зоны отдыха.

Используйте декоративный камень или гальку. Заполните пустые участки цветника галькой, цветной крошкой, гравием. Можно засыпать сосновую кору или щепу. Края клумбы выделите крупными камнями. При наличии свободного времени выкладывайте материал мозаикой или узорами.

Установите садовые фигуры – яркие гномики и зверушки придадут особый шарм.

Подсветите дорожки и зону отдыха садовыми фонариками или натяните гирлянды.

Это могут быть устройства, которые работают от электросети, на батарейках, аккумуляторах либо от энергии солнца.