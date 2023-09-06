Когда собирать урожай свеклы, рассказала агроном
Время сбора свеклы зависит от ее сорта и погодных условий. Агроном Елена Горбунова рассказала, когда пора собирать этот корнеплод, чтобы он был пригоден для длительного хранения.
Свекла бывает ранних, средних и поздних сортов. Первые необходимо убрать уже к концу августа, при этом они не подлежат длительному хранению – такие овощи нужно использовать в готовке по мере уборки и применять в консервации.
Время сбора среднеспелых сортов – конец сентября. Если соблюдать условия хранения, свекла данных сортов сохранит полезные свойства и вкус от шести до девяти месяцев.
Урожай позднеспелых сортов свеклы можно собирать с конца сентября и весь октябрь. Они отлично хранятся в течение года.
Эксперт указала, что в случае затяжных дождей (неделя и больше) свеклу лучше собрать, чтобы она не пострадала от влаги и не сократился срок ее хранения. Также данный овощ следует собрать перед первыми затяжными заморозками, даже если после них погода будет более теплой. В противном случае свекла будет плохо храниться, пишут «Аргументы и Факты».