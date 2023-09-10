Как избавиться от жирного налета на кухонной мебели: видео

Кажется, самое посещаемое место в доме — кухня. Именно здесь ежедневно мы готовим обеды и ужины, пьем кофе, собираемся за столом и трапезничаем. Неудивительно, что чистота кухни требует нашего особого внимания.

Так, на кухне кроме того, чтобы просто помыть пол и протереть пыль, нужно еще и следить за чистотой холодильника и микроволновки, накипью на чайнике, жиром на фартуке или внутри духового шкафа.

И, конечно, кухонная мебель заслуживает нашего внимания, потому что на ней собирается жирный налет. Но что с ним делать? Смотрите видеолайфхак в ролике пользователя TikTok @recepti_rash о том, как с помощью простых средств избавиться от жирного налета на кухонной мебели.