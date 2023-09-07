Дачникам назвали предотвращающее появление тли средство

Использование холодной воды поможет владельцам дачных участков предотвратить появление тли на деревьях. Эффективное для такой цели средство назвала агроном Анастасия Коврижных, ее слова приводят «БелНовости» .

По словам эксперта, яйца тли предпочитают зимовать в коре деревьев, укрытой мхом. Удалить их поможет полив деревьев, вместе со стволами и ветками, большим количеством холодной воды. Помимо этого, специалист порекомендовала опрыскать землю вокруг растений раствором с добавлением нескольких капель жидкости для мытья посуды.