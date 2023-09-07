Назван простой способ избавиться от мух в квартире

Для изготовления ловушки потребуются пластиковая бутылка объемом до одного литра, сахар, дрожжи, вода, а также скотч или клей. Верхнюю часть нужно отрезать ножницами, а получившуюся воронку поместить в нижнюю часть. Конструкция соединяется с помощью скотча или клея.

Далее следует изготовить сироп: для этого сахар, дрожжи и вода смешиваются в небольшой емкости. Смесь должна настояться 10-15 минут до появления пузырьков, после чего ее необходимо залить в ловушку, заполнив ее на треть или половину. Конструкцию с сиропом нужно разместить в месте скопления мух — это может быть стол, пол или подоконник. Насекомых привлечет запах еды, из-за чего они залетят внутрь. Воронка создает эффект вакуума, поэтому мухи не смогут выбраться наружу.