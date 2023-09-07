Как хранить морковь в матрешке, в воде и в погребе

Морковь, выращенная своими руками, хороший способ экономии и повод для гордости, потому что вырастить этот овощ не так просто, как кажется (эксперты дают очень полезные советы по выращиванию моркови здесь). Поэтому важно знают нюансы – как хранить морковь после сентябрьской уборки.

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Базовые принципы – это целостность овоща, темнота, прохлада и правильная упаковка. Чистить и мыть морковь не надо, просто обтирайте мягкой и сухой тряпочкой, сразу отбирайте поврежденные, сломанные или надрезанные овощи для переработки или консервации.

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Верхушки подстригаются сразу: если оставить ботву на корнеплоде, она вытянет их него всю влагу. Кстати, морковная ботва пригодна для сушки на заправку супов или в свежем виде для добавления в салаты.

Как хранить морковь в холодильнике

Морковь хранится в холодильнике 3–5 недель при правильном обращении. Надо помнить, что условия в холодильнике создают эффект обезвоживания, поэтому морковь может быстро потерять сочность.

Однако, не стоит плотно заворачивать корнеплоды в пластиковый пакет – морковь начнет запотевать и гнить. Вместо этого неплотно укутайте каждую морковь в бумажное полотенце, слегка смоченное водой, а уж затем поместите в пластиковый пакет с дырочками для вентиляции, а потом еще и в темный бумажный пакет во избежание ухудшения качества из-за света. Морковь в такой матрешке пролежит довольно долго, если не подкладывать к ней яблоки, выделяющие «созревательный» этилен.

Как хранить морковь в кухонном ящике

Кухонный ящик – не самое лучшее место для длительного хранения. Срок годности моркови в таком случае вряд ли будет больше недели. При комнатной температуре активно размножаются бактерии, вызывающие гниение, к тому же на кухне бывает слишком жарко. В итоге, морковь быстро становится мягкой или увядшей, с чем вы, вероятно, сталкивались.

Для кухонного ящика можно использовать такой прием. Промыть морковь прохладной водой, поместить в пластиковую емкость и полностью залить водой, менять воду каждые 3-5 дней, чтобы подавить рост бактерий. Перед использованием в пищу промывка обязательна. Если вы видите, что на моркови растет плесень, выбросьте ее. Обесцвеченные участки на «сухопутной моркови» сигнализируют о том, что корнеплод высыхает, но есть его можно.

Имеет смысл поместить в кухонный ящик часть моркови для быстрого использования, а остальное упаковать в матрешку и отправить в холодильник.

Как хранить морковь в погребе

Безусловно, корневой погреб сильно выручает домашнего овощевода, где морковь может храниться до 6 месяцев.

Морковь в корневом погребе можно хранить или деревянном ящике, наполненном песком или опилками. При этом корнеплоды устанавливают вертикально и так, чтобы они не касались друг друга. Емкость полностью не закрывают. Перед закладкой в коневой погреб морковь просушивают несколько дней и не моют.

За неимением корневого погреба сделайте лайт-версию. Положите слой изоляционного материала (опилки, чистый песок, рваная бумага или измельченные сухие листья) на дно большого и глубокого пластикового ведра, установите немытую морковь, пересыпьте слоем изолятора. И так, пока контейнер не заполнится.

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