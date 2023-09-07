5 домашних растений, очищающих воздух в помещении

Разместив их на подоконнике, можно не устанавливать в комнате очиститель воздуха.

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Роль комнатных растений в доме вовсе не однозначна. Они выполняют не только декоративную функцию, украшая любое помещение и создавая в нём уют, но и улучшают экологическую обстановку, поглощая углекислый газ и выделяя кислород.

Цветы в горшках могут даже увлажнять и обеззараживать воздух, поэтому их рекомендуется держать в помещениях, не оснащённых увлажнителями/очистителями воздуха.

Вот те из них, которые справляются с очищением лучше всего:

Диффенбахия

Крупные, широкие листья этого цветка покрыты светлыми прожилками — необычный внешний вид сделал диффенбахию одним из самых популярных комнатных растений. Она способна нейтрализовать толуол и ксилол, а значит, не лишним будет "поселить" такой цветок в доме, располагающемся неподалёку от автомобильной трассы.

Алоэ

Очень неприхотливое растение. Оно не только убивает вредные микробы в организме (в листьях алоэ содержится много фитонцидов), но и поглощает формальдегиды, поступающие в воздух из строительных материалов. Его, как и предыдущее растение из этого списка, рекомендуется приобретать людям, страдающим заболеваниями дыхательных путей.

Лимонное дерево лимонное дерево

В плодах и листьях цитрусового дерева содержатся эфирные масла. Они успокаивают нервы и снимают головную боль — об этом знает каждый. Но также эфирные масла освежают воздух, делая его чище и устраняя неприятные запахи.

Хлорофитум

Этот цветок запоминается благодаря своим длинным узким листьям, которые отчасти делают его схожим с пальмой. Активно поглощает формальдегид и бензол. Та же способность присуща и другому ароматному растению — апельсиновому дереву.

Азалия