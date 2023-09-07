5 домашних растений, очищающих воздух в помещении
Разместив их на подоконнике, можно не устанавливать в комнате очиститель воздуха.
Роль комнатных растений в доме вовсе не однозначна. Они выполняют не только декоративную функцию, украшая любое помещение и создавая в нём уют, но и улучшают экологическую обстановку, поглощая углекислый газ и выделяя кислород.
Цветы в горшках могут даже увлажнять и обеззараживать воздух, поэтому их рекомендуется держать в помещениях, не оснащённых увлажнителями/очистителями воздуха.
Вот те из них, которые справляются с очищением лучше всего:
Диффенбахия
Крупные, широкие листья этого цветка покрыты светлыми прожилками — необычный внешний вид сделал диффенбахию одним из самых популярных комнатных растений. Она способна нейтрализовать толуол и ксилол, а значит, не лишним будет "поселить" такой цветок в доме, располагающемся неподалёку от автомобильной трассы.
Алоэ
Очень неприхотливое растение. Оно не только убивает вредные микробы в организме (в листьях алоэ содержится много фитонцидов), но и поглощает формальдегиды, поступающие в воздух из строительных материалов. Его, как и предыдущее растение из этого списка, рекомендуется приобретать людям, страдающим заболеваниями дыхательных путей.
Лимонное дерево лимонное дерево
В плодах и листьях цитрусового дерева содержатся эфирные масла. Они успокаивают нервы и снимают головную боль — об этом знает каждый. Но также эфирные масла освежают воздух, делая его чище и устраняя неприятные запахи.
Хлорофитум
Этот цветок запоминается благодаря своим длинным узким листьям, которые отчасти делают его схожим с пальмой. Активно поглощает формальдегид и бензол. Та же способность присуща и другому ароматному растению — апельсиновому дереву.
Азалия
Красивое (и капризное) растение, цветки которого немного напоминают розы. Поглощает химические вещества, используемые при производстве материалов для мебели, при ремонте.