30 домашних растений, которые надо спрятать от детей

Чаще всего родители опасаются реакции на домашних животных, а про цветы в таком ключе задумываются немногие. Между тем комнатные растения — вовсе не такие безобидные, как мы привыкли о них думать.

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Педиатр Ирина Кравцова перечислила 30 ядовитых домашних растений. Проверьте, возможно, в вашей квартире есть хотя бы одно из них.

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Ядовитые домашние растения

Домашние растения могут вредить по-разному. Есть полностью ядовитые, а есть те, у которых опасно что-то одно: семена, листья, корни, млечный сок или ягоды.

Вот полностью ядовитые домашние растения:

аглаонема переменчивая (вызывает поражение центральной нервной системы);

амариллис белладонна (использовалась как яд для стрел, особенно ядовиты луковицы);

безвременник осенний (опасен поражением ЦНС, параличом; особенно опасны клубнелуковицы);

бересклет японский (судороги, паралич);

брунфельсия (возможна остановка дыхания; особенно ядовиты корни);

диоскорея (есть вероятность летального исхода; наиболее ядовиты клубни);

диффенбахия (провоцирует паралич; самая опасная часть — семена);

дурман (вызывает паралич дыхательных путей, кому, смерть);

глориоза роскошная (могут начаться судороги, остановка дыхания; особенно вредны клубни);

клещевина обыкновенная (может возникнуть кровавая диарея, возможен летальный исход; наиболее ядовиты семена);

котиледон округлый (судороги, паралич; наиболее ядовиты листья);

кротон (раздражает кожу и может вызвать слабое отравление — со рвотой, слюноотделением и диареей);

олеандр обыкновенный (в одном листке олеандра содержится смертельная для человека доза ядов, он вызывает судороги и остановку дыхания);

пахиподиум Ламера (судороги, остановка дыхания);

пассифлора телесная (вызывает паралич; не ядовиты только плоды);

ракитник (судороги, смерть);

рододендрон Симса (судороги);

самшит вечнозелёный (остановка дыхания, судороги; самое ядовитое — листья);

сауроматум жилковатый (паралич);

трихоцереус (паралич ЦНС);

фикус (все разновидности могут вызывать аллергию);

цикламен персидский (судороги; наиболее ядовиты семена и корни);

ятрофа подагрическая (коллапс).

А это растения, в которых ядовиты только некоторые части:

адениум тучный (ядовит млечный сок, вызывает отравление);

гранат (не ядовиты плоды, а всё остальное может вызвать желудочное кровотечение, судороги, коллапс);

кливия киноварная (ядовиты листья);

молочай (ядовиты листья);

плющ вечнозелёный (ядовиты ягоды и листья);

спатифиллум (сок содержит оксалат кальция, который вызывает отравление, ожог слизистой, сильную аллергию);

филодендрон (сок листьев токсичен, вызывает дерматит при попадании на кожу).

Как не отравиться домашним растением

Дети очень любопытны и постоянно исследуют окружающий мир. Чтобы юный исследователь не наткнулся на опасное растение дома, стоит придерживаться нескольких правил, посоветовала Кравцова в телеграм-канале Doca Kids:

перед покупкой растения почитайте в интернете о его токсических свойствах;

держите ядовитые растения в недоступном для детей месте или вовсе уберите их из квартиры;

рассказывайте детям постарше, какие растения нельзя трогать без разрешения взрослых.

Домашние растения как лекарства

Впрочем, далеко не все обитатели подоконников наших квартир несут в себе судороги и смерть. Есть и те, которые не калечат, а лечат. И их тоже много.

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