30 домашних растений, которые надо спрятать от детей
Чаще всего родители опасаются реакции на домашних животных, а про цветы в таком ключе задумываются немногие. Между тем комнатные растения — вовсе не такие безобидные, как мы привыкли о них думать.
Педиатр Ирина Кравцова перечислила 30 ядовитых домашних растений. Проверьте, возможно, в вашей квартире есть хотя бы одно из них.
Ядовитые домашние растения
Домашние растения могут вредить по-разному. Есть полностью ядовитые, а есть те, у которых опасно что-то одно: семена, листья, корни, млечный сок или ягоды.
Вот полностью ядовитые домашние растения:
- аглаонема переменчивая (вызывает поражение центральной нервной системы);
- амариллис белладонна (использовалась как яд для стрел, особенно ядовиты луковицы);
- безвременник осенний (опасен поражением ЦНС, параличом; особенно опасны клубнелуковицы);
- бересклет японский (судороги, паралич);
- брунфельсия (возможна остановка дыхания; особенно ядовиты корни);
- диоскорея (есть вероятность летального исхода; наиболее ядовиты клубни);
- диффенбахия (провоцирует паралич; самая опасная часть — семена);
- дурман (вызывает паралич дыхательных путей, кому, смерть);
- глориоза роскошная (могут начаться судороги, остановка дыхания; особенно вредны клубни);
- клещевина обыкновенная (может возникнуть кровавая диарея, возможен летальный исход; наиболее ядовиты семена);
- котиледон округлый (судороги, паралич; наиболее ядовиты листья);
- кротон (раздражает кожу и может вызвать слабое отравление — со рвотой, слюноотделением и диареей);
- олеандр обыкновенный (в одном листке олеандра содержится смертельная для человека доза ядов, он вызывает судороги и остановку дыхания);
- пахиподиум Ламера (судороги, остановка дыхания);
- пассифлора телесная (вызывает паралич; не ядовиты только плоды);
- ракитник (судороги, смерть);
- рододендрон Симса (судороги);
- самшит вечнозелёный (остановка дыхания, судороги; самое ядовитое — листья);
- сауроматум жилковатый (паралич);
- трихоцереус (паралич ЦНС);
- фикус (все разновидности могут вызывать аллергию);
- цикламен персидский (судороги; наиболее ядовиты семена и корни);
- ятрофа подагрическая (коллапс).
А это растения, в которых ядовиты только некоторые части:
- адениум тучный (ядовит млечный сок, вызывает отравление);
- гранат (не ядовиты плоды, а всё остальное может вызвать желудочное кровотечение, судороги, коллапс);
- кливия киноварная (ядовиты листья);
- молочай (ядовиты листья);
- плющ вечнозелёный (ядовиты ягоды и листья);
- спатифиллум (сок содержит оксалат кальция, который вызывает отравление, ожог слизистой, сильную аллергию);
- филодендрон (сок листьев токсичен, вызывает дерматит при попадании на кожу).
Как не отравиться домашним растением
Дети очень любопытны и постоянно исследуют окружающий мир. Чтобы юный исследователь не наткнулся на опасное растение дома, стоит придерживаться нескольких правил, посоветовала Кравцова в телеграм-канале Doca Kids:
- перед покупкой растения почитайте в интернете о его токсических свойствах;
- держите ядовитые растения в недоступном для детей месте или вовсе уберите их из квартиры;
- рассказывайте детям постарше, какие растения нельзя трогать без разрешения взрослых.
Домашние растения как лекарства
Впрочем, далеко не все обитатели подоконников наших квартир несут в себе судороги и смерть. Есть и те, которые не калечат, а лечат. И их тоже много.
Смотрите сами:
- алоэ древовидный (сок можно использовать при лечении ожогов или порезов, снимает зуд от укусов насекомых, имеет противовоспалительные, желчегонные и бактерицидные свойства, обладает эффектом слабительного);
- гибискус (помогает от болезней почек, печени и крови, обладает тонизирующим эффектом);
- герань (обладает антисептическими свойствами);
- сенполия (имеет противовоспалительные свойства, помогает при сухой коже и используется для омоложения);
- каланхоэ (полезно при лечении экзем или кожных язв, можно использовать при гастритах, пониженной кислотности и варикозе вен, помогает при женских болезнях, тонзиллитах и гайморитах);
- сансеверия (она же драцена, хорошо очищает воздух);
- розмарин (помогает при болезнях сердца и дыхательных путей — астме, бронхите и других лёгочных заболеваниях).