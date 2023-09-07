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30 домашних растений, которые надо спрятать от детей

Чаще всего родители опасаются реакции на домашних животных, а про цветы в таком ключе задумываются немногие. Между тем комнатные растения — вовсе не такие безобидные, как мы привыкли о них думать.

30 домашних растений, которые надо спрятать от детей
© Секрет Фирмы

Педиатр Ирина Кравцова перечислила 30 ядовитых домашних растений. Проверьте, возможно, в вашей квартире есть хотя бы одно из них.

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Ядовитые домашние растения

Домашние растения могут вредить по-разному. Есть полностью ядовитые, а есть те, у которых опасно что-то одно: семена, листья, корни, млечный сок или ягоды.

Вот полностью ядовитые домашние растения:

  • аглаонема переменчивая (вызывает поражение центральной нервной системы);
  • амариллис белладонна (использовалась как яд для стрел, особенно ядовиты луковицы);
  • безвременник осенний (опасен поражением ЦНС, параличом; особенно опасны клубнелуковицы);
  • бересклет японский (судороги, паралич);
  • брунфельсия (возможна остановка дыхания; особенно ядовиты корни);
  • диоскорея (есть вероятность летального исхода; наиболее ядовиты клубни);
  • диффенбахия (провоцирует паралич; самая опасная часть — семена);
  • дурман (вызывает паралич дыхательных путей, кому, смерть);
  • глориоза роскошная (могут начаться судороги, остановка дыхания; особенно вредны клубни);
  • клещевина обыкновенная (может возникнуть кровавая диарея, возможен летальный исход; наиболее ядовиты семена);
  • котиледон округлый (судороги, паралич; наиболее ядовиты листья);
  • кротон (раздражает кожу и может вызвать слабое отравление — со рвотой, слюноотделением и диареей);
  • олеандр обыкновенный (в одном листке олеандра содержится смертельная для человека доза ядов, он вызывает судороги и остановку дыхания);
  • пахиподиум Ламера (судороги, остановка дыхания);
  • пассифлора телесная (вызывает паралич; не ядовиты только плоды);
  • ракитник (судороги, смерть);
  • рододендрон Симса (судороги);
  • самшит вечнозелёный (остановка дыхания, судороги; самое ядовитое — листья);
  • сауроматум жилковатый (паралич);
  • трихоцереус (паралич ЦНС);
  • фикус (все разновидности могут вызывать аллергию);
  • цикламен персидский (судороги; наиболее ядовиты семена и корни);
  • ятрофа подагрическая (коллапс).

А это растения, в которых ядовиты только некоторые части:

  • адениум тучный (ядовит млечный сок, вызывает отравление);
  • гранат (не ядовиты плоды, а всё остальное может вызвать желудочное кровотечение, судороги, коллапс);
  • кливия киноварная (ядовиты листья);
  • молочай (ядовиты листья);
  • плющ вечнозелёный (ядовиты ягоды и листья);
  • спатифиллум (сок содержит оксалат кальция, который вызывает отравление, ожог слизистой, сильную аллергию);
  • филодендрон (сок листьев токсичен, вызывает дерматит при попадании на кожу).

Как не отравиться домашним растением

Дети очень любопытны и постоянно исследуют окружающий мир. Чтобы юный исследователь не наткнулся на опасное растение дома, стоит придерживаться нескольких правил, посоветовала Кравцова в телеграм-канале Doca Kids:

  • перед покупкой растения почитайте в интернете о его токсических свойствах;
  • держите ядовитые растения в недоступном для детей месте или вовсе уберите их из квартиры;
  • рассказывайте детям постарше, какие растения нельзя трогать без разрешения взрослых.

Домашние растения как лекарства

Впрочем, далеко не все обитатели подоконников наших квартир несут в себе судороги и смерть. Есть и те, которые не калечат, а лечат. И их тоже много.

Смотрите сами:

  • алоэ древовидный (сок можно использовать при лечении ожогов или порезов, снимает зуд от укусов насекомых, имеет противовоспалительные, желчегонные и бактерицидные свойства, обладает эффектом слабительного);
  • гибискус (помогает от болезней почек, печени и крови, обладает тонизирующим эффектом);
  • герань (обладает антисептическими свойствами);
  • сенполия (имеет противовоспалительные свойства, помогает при сухой коже и используется для омоложения);
  • каланхоэ (полезно при лечении экзем или кожных язв, можно использовать при гастритах, пониженной кислотности и варикозе вен, помогает при женских болезнях, тонзиллитах и гайморитах);
  • сансеверия (она же драцена, хорошо очищает воздух);
  • розмарин (помогает при болезнях сердца и дыхательных путей — астме, бронхите и других лёгочных заболеваниях).
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